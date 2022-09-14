وفاة بطلة فيلم زوربا اليوناني

اثينا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬غيّب‭ ‬الموت‭ ‬الممثلة‭ ‬اليونانية‭ ‬ايرين‭ ‬باباس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬93‭ ‬عاماً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الأربعاء‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬اليونانية‭ ‬في‭ ‬نعيها‭ ‬الفنانة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبت‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬عالمية‭ ‬أبرزها‭ “‬ذي‭ ‬غانز‭ ‬أوف‭ ‬نافارون‭” ‬و‭”‬زوربا‭ ‬ذي‭ ‬غريك‭”. ‬ولاحظت‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬لينا‭ ‬ميندوني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬ايرين‭ ‬باباس‭ “‬جسدت‭ ‬الجمال‭ ‬اليوناني‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬وعلى‭ ‬المسرح‭”. ‬وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬اليونانية‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬باباس‭ (‬المولودة‭ ‬باسم‭ ‬إيريني‭ ‬ليليكو‭) ‬توفيت‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭. ‬ولم‭ ‬تتوافر‭ ‬معلومات‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬وفاة‭ ‬باباس،‭ ‬لكنّ‭ ‬وضعها‭ ‬الصحي‭ ‬اصبح‭ ‬دقيقاً‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وكانت‭ ‬باباس‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الممثلات‭ ‬اليونانيات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ميلينا‭ ‬ميركوري‭ ‬،‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬ستين‭ ‬فيلماً‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭. ‬وأدت‭ ‬باباس‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الممثلين‭ ‬كريتشارد‭ ‬بيرتون‭ ‬وكيرك‭ ‬دوغلاس‭ ‬وجيمس‭ ‬كاغني‭ ‬وجون‭ ‬فويت‭. ‬وحصلت‭ ‬إيرين‭ ‬باباس‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬عام‭ ‬1961‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬السينمائي‭ ‬،‭ ‬وجائزة‭ ‬الأسد‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬عن‭ ‬مجمل‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية‭. ‬وكانت‭ ‬لباباس‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬درجت‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬ومسلسلات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬دورها‭ ‬الأخير‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬