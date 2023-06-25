وفاة المغني البلجيكي كلود بارزوتي

{ باريس( أ ف ب ):- توفي المغني البلجيكي كلود بارزوتي، المعروف بأغنيات حققت نجاحاً في ثمانينيات القرن الماضي مثل “لو ريتال” أو “آم موا”، في منزله في بلجيكا بسبب مضاعفات إصابته بالسرطان، على ما أعلن مدير أعماله لوكالة فرانس برس السبت.وقال لوران كونتا إن المغني والمؤلف الغنائي ذا الصوت الأجش “توفي عن عمر يناهز 69 عاماً في سريره، محاطاً بابنتيه”، في منطقة تقع بين العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة شارلروا. وأضاف كونتا “كان بارزوتي يفضّل أن يُطلق عليه لقب المغني العاطفي بدلاً من المغني الرومانسي. لقد كان شخصاً مفعماً بالحيوية، صاحب إحساس حقيقي، وكان يشرب (الكحول) ليحارب رهبة المسرح”. وتُعد “لو ريتال” من أشهر أغنيات بارزوتي الذي رأى النور في 23 تموز 1953 قرب شارلروا، ويتحدث فيها المغني المولود لأب إيطالي كان يعمل في المناجم، عن أصوله. وفي العقد الأول من القرن الحالي، شارك بارزوتي في جولة ضمّت إلى جانبه عدداً من المغنين المعروفين خصوصاً في السبعينات والثمانينات، بينهم شيلا وباتريك جوفيه وفرانك ألامو وستون إيه شاردين.