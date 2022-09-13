وفاة المخرج الفرنسي غودار وزوجته ستحتفظ برماد حرق جثته

رول‭ (‬سويسرا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬غيّب‭ ‬الموت‭ ‬المخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬السويسري‭ ‬جان‭ ‬لوك‭ ‬غودار‭ ‬،‭ ‬أحد‭ ‬آباء‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ‭”‬الموجة‭ ‬الجديدة‭”‬،‭ ‬وأعلنت‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬توفي‭ “‬بسلام‭” ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬ببلدة‭ ‬رولّ‭ ‬السويسرية‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬91‭ ‬عاماً‭.‬‮ ‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬المقتضب‭ ‬الذي‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬عن‭ ‬زوجة‭ ‬غودار‭ ‬آن‭ ‬ماري‭ ‬مييفيل‭ ‬ومنتجيه‭ ‬أنه‭ “‬توفي‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2022‭”. ‬وأفاد‭ ‬البيان‭ ‬بأن‭ “‬أي‭ ‬مراسم‭ ‬رسمية‭ ‬لن‭ ‬تقام‭”‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬غودار‭ “‬توفي‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬محاطاً‭ ‬بأفراد‭ ‬عائلته،‭ ‬وأن‭ “‬جثمانه‭ ‬سيُحرق‭”.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬وكيل‭ ‬العائلة‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والضريبية‭ ‬باتريك‭ ‬جانريه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الوفاة‭ ‬كان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬بعد‭ “‬يومين‭”‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬البيان‭ ‬الموزع‭ ‬كُتب‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬بعد‭ ‬تسرّب‭ ‬خبر‭ ‬الوفاة‭ ‬إلى‭ ‬الإعلام‭. ‬واشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غودار‭ ‬مات‭ “‬بسلام‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬،‭ ‬محاطاً‭ ‬بزوجته‭”. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬حرق‭ ‬الجثة‭ ‬سيحصل‭ “‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬وربما‭ ‬غدا‭” ‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ “‬الرماد‭ ‬سيبقى‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭”.‬‮ ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حرق‭ ‬الجثة‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬فعلاً‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬الخصوصية‭”.‬