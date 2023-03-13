وفاة الكاتب الياباني كنزابورو أوي الحائز نوبل والرافض لوسام الامبراطور

طوكيو (أ ف ب) – توفي الروائي كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1994، عن 88 عاما، على ما أعلنت دار نشر “كودانشا” الاثنين، تاركا نتاجا أدبيا يتميز بشاعريته دافع فيه عن الضعفاء. وقالت دار النشر في بيان إن أوي “توفي بسبب الشيخوخة في الساعات الأولى من يوم الثالث من آذار/مارس”، مضيفة أنه دُفن في جنازة عائلية.
وأوي الذي عُرف بآرائه المسالمة والمناهضة للأسلحة النووية، كان يعتبر نفسه من جيل كتّاب “أصيبوا بجرح عميق” جراء الحرب العالمية الثانية “لكنهم رغم ذلك مفعمون بالأمل في ولادة جديدة”. وتناول في قصصه الروحية المتأثرة بالثقافة الأدبية الفرنسية والأميركية، قضايا مختلفة من مفاهيم الإعاقة إلى الهوة بين تقاليد القرى والحياة في المدن الكبيرة.
وقالت اللجنة المانحة لنوبل في العام 1994 عند منحه الجائزة “بقوة شاعرية يخلق (أوي) عالما متخيلا حيث تتكثف الحياة والخرافات لتشكل صورة مربكة لوضع البشر الهش اليوم”.
نشأ أوي المولود عام 1935، في قرية في جزيرة شيكوكو غرب اليابان، وهي منطقة نائية تحدّث عنها كثيرا في كتاباته حيث جعل منها نموذجا مصغرا للإنسانية.
نشأ على أساطير حول انتفاضات شعبية في قريته كانت ترويها له والدته وجدته. لكن سنوات شبابه اتّسمت أيضا بالحرب مع هيمنة الدعاية العسكرية على أيام دراسته.
وإن كان استسلام اليابان عام 1945 بعد إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي شكل صدمة له، إلا أنه سرعان ما اعتنق المبادئ الديموقراطية التي حملها المحتل الأميركي.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال تسلّمه جائزة نوبل، وصف الكاتب التوترات بين ثقافة البلاد الأصلية واعتمادها السريع لأساليب الحياة الغربية بعد الحرب. وقال “اليابان في الوقت الحاضر منقسمة بين قطبين متعارضين من الغموض” مضيفا “أنا أيضا أعيش ككاتب مع هذا الاستقطاب مطبوعاً فيّ مثل ندبة عميقة”.
ترك أوي قريته ليدرس الأدب الفرنسي في جامعة طوكيو وانغمس في الفلسفة الوجودية والفلسفة الإنسانية في عصر النهضة.
بدأ كتابة الروايات عندما كان طالبا، وفي العام 1958، فاز بجائزة أكوتاغاوا اليابانية المرموقة للكتّاب الشباب عن قصته “ذي كاتش” الذي يروي قصة طيار أميركي أسود أسره قرويون يابانيون خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام نفسه، نشر أوي روايته الأولى “نيب ذي بادز، شوت ذي كيدز” عن شباب مراهقين تركوا بمفردهم بعدما أجلوا أثناء الحرب.
وفي مقابلة أجراها منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قال الكاتب الياباني إنه قرر البقاء “على هامش” المجتمع وعدم التعاون بتاتا “مع من هم في مركز الأشياء وأصحاب السلطة”.
في العام 1963، انقلبت حياة أوي الشخصية رأسا على عقب مع ولادة ابنه هيكاري، وهي كلمة تعني “الضوء” باليابانية، الذي يعاني إعاقات ذهنية. وقال أوي إن الكتابة والعيش مع هيكاري هما نشاطان “متداخلان يثري أحدهما الآخر. إنه أمر يشكّل مخيّلتي”.
نشر أوي سلسلة من الروايات المستوحاة من وضعه العائلي، من بينها “إيه بيرسونال ماتر” التي صدرت عام 1964 وروى فيها معاناة أب شاب يكافح للتصالح مع فكرة ولادة ابنه المعوّق.
- ناشط مناهض للأسلحة النووية -
بعد ولادة هيكاري، حضر أوي مؤتمرا لمكافحة الأسلحة النووية في هيروشيما التقى خلاله ناجين من القصف “لم يستسلموا مطلقا لأي ظرف” على حد قوله.
وساهم ذلك في تعزيز قرار أوي بتقبّل ظروف عائلته، ووثّق روايات الناجين في “هيروشيما نوتس” عام 1965.
وأثارت مواقف أوي الخارجة عن التقاليد غضب القوميين اليابانيين، وتعرض للتهديد والاعتداء في الستينات بسبب رواية حول إرهابي مراهق من اليمين المتطرف. كذلك أقيمت دعوى قضائية على الكاتب بتهمة التشهير بسبب مقطع في “أوكيناوا نوتس” يسرد فيه كيف أرغم الجيش الياباني مدنيين على القيام بانتحار جماعي. وانتهت المحاكمة الطويلة لصالحه في العام 2011.
في سنواته الأخيرة، شن أوي حملة شرسة ضد الطاقة النووية، ومن أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضد مراجعة دستور اليابان السلمي.
كما رفض وسام الثقافة الياباني في العام 1994، وهي جائزة تكريمية يقدمها الإمبراطور.
وأوضح لصحيفة نيويورك تايمز عن ذلك “لن أعترف بأي سلطة أو قيمة أعلى من الديموقراطية”.