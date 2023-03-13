وفاة الكاتب الياباني كنزابورو أوي الحائز نوبل والرافض لوسام الامبراطور

طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬الروائي‭ ‬كنزابورو‭ ‬أوي‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للآداب‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬عن‭ ‬88‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ “‬كودانشا‭” ‬الاثنين،‭ ‬تاركا‭ ‬نتاجا‭ ‬أدبيا‭ ‬يتميز‭ ‬بشاعريته‭ ‬دافع‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬الضعفاء‭. ‬وقالت‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬أوي‭ “‬توفي‭ ‬بسبب‭ ‬الشيخوخة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬دُفن‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬عائلية‭.‬

وأوي‭ ‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬بآرائه‭ ‬المسالمة‭ ‬والمناهضة‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬كتّاب‭ “‬أصيبوا‭ ‬بجرح‭ ‬عميق‭” ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ “‬لكنهم‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬مفعمون‭ ‬بالأمل‭ ‬في‭ ‬ولادة‭ ‬جديدة‭”. ‬وتناول‭ ‬في‭ ‬قصصه‭ ‬الروحية‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالثقافة‭ ‬الأدبية‭ ‬الفرنسية‭ ‬والأميركية،‭ ‬قضايا‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مفاهيم‭ ‬الإعاقة‭ ‬إلى‭ ‬الهوة‭ ‬بين‭ ‬تقاليد‭ ‬القرى‭ ‬والحياة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبيرة‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬المانحة‭ ‬لنوبل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1994‭ ‬عند‭ ‬منحه‭ ‬الجائزة‭ “‬بقوة‭ ‬شاعرية‭ ‬يخلق‭ (‬أوي‭) ‬عالما‭ ‬متخيلا‭ ‬حيث‭ ‬تتكثف‭ ‬الحياة‭ ‬والخرافات‭ ‬لتشكل‭ ‬صورة‭ ‬مربكة‭ ‬لوضع‭ ‬البشر‭ ‬الهش‭ ‬اليوم‭”.‬

نشأ‭ ‬أوي‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1935،‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬شيكوكو‭ ‬غرب‭ ‬اليابان،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬نائية‭ ‬تحدّث‭ ‬عنها‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬كتاباته‭ ‬حيث‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬نموذجا‭ ‬مصغرا‭ ‬للإنسانية‭.‬

نشأ‭ ‬على‭ ‬أساطير‭ ‬حول‭ ‬انتفاضات‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬قريته‭ ‬كانت‭ ‬ترويها‭ ‬له‭ ‬والدته‭ ‬وجدته‭. ‬لكن‭ ‬سنوات‭ ‬شبابه‭ ‬اتّسمت‭ ‬أيضا‭ ‬بالحرب‭ ‬مع‭ ‬هيمنة‭ ‬الدعاية‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬أيام‭ ‬دراسته‭.‬

وإن‭ ‬كان‭ ‬استسلام‭ ‬اليابان‭ ‬عام‭ ‬1945‭ ‬بعد‭ ‬إلقاء‭ ‬القنبلتين‭ ‬الذريتين‭ ‬على‭ ‬هيروشيما‭ ‬وناغازاكي‭ ‬شكل‭ ‬صدمة‭ ‬له،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬اعتنق‭ ‬المبادئ‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬حملها‭ ‬المحتل‭ ‬الأميركي‭.‬

وفي‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬تسلّمه‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل،‭ ‬وصف‭ ‬الكاتب‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬ثقافة‭ ‬البلاد‭ ‬الأصلية‭ ‬واعتمادها‭ ‬السريع‭ ‬لأساليب‭ ‬الحياة‭ ‬الغربية‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭. ‬وقال‭ “‬اليابان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬منقسمة‭ ‬بين‭ ‬قطبين‭ ‬متعارضين‭ ‬من‭ ‬الغموض‭” ‬مضيفا‭ “‬أنا‭ ‬أيضا‭ ‬أعيش‭ ‬ككاتب‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الاستقطاب‭ ‬مطبوعاً‭ ‬فيّ‭ ‬مثل‭ ‬ندبة‭ ‬عميقة‭”.‬

ترك‭ ‬أوي‭ ‬قريته‭ ‬ليدرس‭ ‬الأدب‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬طوكيو‭ ‬وانغمس‭ ‬في‭ ‬الفلسفة‭ ‬الوجودية‭ ‬والفلسفة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬النهضة‭.‬

بدأ‭ ‬كتابة‭ ‬الروايات‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬طالبا،‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬1958،‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬أكوتاغاوا‭ ‬اليابانية‭ ‬المرموقة‭ ‬للكتّاب‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬قصته‭ “‬ذي‭ ‬كاتش‭” ‬الذي‭ ‬يروي‭ ‬قصة‭ ‬طيار‭ ‬أميركي‭ ‬أسود‭ ‬أسره‭ ‬قرويون‭ ‬يابانيون‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬نفسه،‭ ‬نشر‭ ‬أوي‭ ‬روايته‭ ‬الأولى‭ “‬نيب‭ ‬ذي‭ ‬بادز،‭ ‬شوت‭ ‬ذي‭ ‬كيدز‭” ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬مراهقين‭ ‬تركوا‭ ‬بمفردهم‭ ‬بعدما‭ ‬أجلوا‭ ‬أثناء‭ ‬الحرب‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬أجراها‭ ‬منتصف‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الياباني‭ ‬إنه‭ ‬قرر‭ ‬البقاء‭ “‬على‭ ‬هامش‭” ‬المجتمع‭ ‬وعدم‭ ‬التعاون‭ ‬بتاتا‭ “‬مع‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الأشياء‭ ‬وأصحاب‭ ‬السلطة‭”.‬

في‭ ‬العام‭ ‬1963،‭ ‬انقلبت‭ ‬حياة‭ ‬أوي‭ ‬الشخصية‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬مع‭ ‬ولادة‭ ‬ابنه‭ ‬هيكاري،‭ ‬وهي‭ ‬كلمة‭ ‬تعني‭ “‬الضوء‭” ‬باليابانية،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬إعاقات‭ ‬ذهنية‭. ‬وقال‭ ‬أوي‭ ‬إن‭ ‬الكتابة‭ ‬والعيش‭ ‬مع‭ ‬هيكاري‭ ‬هما‭ ‬نشاطان‭ “‬متداخلان‭ ‬يثري‭ ‬أحدهما‭ ‬الآخر‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬يشكّل‭ ‬مخيّلتي‭”.‬

نشر‭ ‬أوي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الروايات‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬وضعه‭ ‬العائلي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬إيه‭ ‬بيرسونال‭ ‬ماتر‭” ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عام‭ ‬1964‭ ‬وروى‭ ‬فيها‭ ‬معاناة‭ ‬أب‭ ‬شاب‭ ‬يكافح‭ ‬للتصالح‭ ‬مع‭ ‬فكرة‭ ‬ولادة‭ ‬ابنه‭ ‬المعوّق‭.‬

‭- ‬ناشط‭ ‬مناهض‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ -‬

بعد‭ ‬ولادة‭ ‬هيكاري،‭ ‬حضر‭ ‬أوي‭ ‬مؤتمرا‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ ‬التقى‭ ‬خلاله‭ ‬ناجين‭ ‬من‭ ‬القصف‭ “‬لم‭ ‬يستسلموا‭ ‬مطلقا‭ ‬لأي‭ ‬ظرف‭” ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

وساهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قرار‭ ‬أوي‭ ‬بتقبّل‭ ‬ظروف‭ ‬عائلته،‭ ‬ووثّق‭ ‬روايات‭ ‬الناجين‭ ‬في‭ “‬هيروشيما‭ ‬نوتس‭” ‬عام‭ ‬1965‭.‬

وأثارت‭ ‬مواقف‭ ‬أوي‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬التقاليد‭ ‬غضب‭ ‬القوميين‭ ‬اليابانيين،‭ ‬وتعرض‭ ‬للتهديد‭ ‬والاعتداء‭ ‬في‭ ‬الستينات‭ ‬بسبب‭ ‬رواية‭ ‬حول‭ ‬إرهابي‭ ‬مراهق‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭. ‬كذلك‭ ‬أقيمت‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬على‭ ‬الكاتب‭ ‬بتهمة‭ ‬التشهير‭ ‬بسبب‭ ‬مقطع‭ ‬في‭ “‬أوكيناوا‭ ‬نوتس‭” ‬يسرد‭ ‬فيه‭ ‬كيف‭ ‬أرغم‭ ‬الجيش‭ ‬الياباني‭ ‬مدنيين‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بانتحار‭ ‬جماعي‭. ‬وانتهت‭ ‬المحاكمة‭ ‬الطويلة‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

في‭ ‬سنواته‭ ‬الأخيرة،‭ ‬شن‭ ‬أوي‭ ‬حملة‭ ‬شرسة‭ ‬ضد‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وضد‭ ‬مراجعة‭ ‬دستور‭ ‬اليابان‭ ‬السلمي‭.‬

كما‭ ‬رفض‭ ‬وسام‭ ‬الثقافة‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1994،‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬تكريمية‭ ‬يقدمها‭ ‬الإمبراطور‭.‬

وأوضح‭ ‬لصحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ “‬لن‭ ‬أعترف‭ ‬بأي‭ ‬سلطة‭ ‬أو‭ ‬قيمة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الديموقراطية‭”.‬