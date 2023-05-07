وفاة الكاتب الفرنسي سوليرس عن ٨٦ عاماً

{ باريس – (أ ف ب): توفّي عن 86 عاماً الكاتب الفرنسي فيليب سوليرس، على ما أفادت السبت دار “غاليمار”، ناشرة أعمال الراحل الذي كان من أبرز وجوه المشهد الأدبي الفرنسي لأكثر من نصف قرن، وفي رصيده أكثر من 80 مؤلفاً من بينها عدد من الروايات. وتولى فيليب سوليرس (وكنيته الأساسية جوايو) المولود في 28 تشرين الثاني 1936 في تالانس بجنوب غرب فرنسا لعائلة من الصناعيين، تأسيس وإدارة عدد من المجلات.ونشر سوليرس روايته الأولى بعنوان (وحدة غريبة) وهو في الثانية والعشرين. وبعد ثلاث سنوات، أي في عام 1961 حصلت روايته الثانية (المتنزه) على جائزة ميديسيس المرموقة.وشارك سوليرس عندما كان كاتباً شاباً واعدأً، في تأسيس المجلة الأدبية (تِل كِل) في ربيع 1960.وفي مطلع السبعينات، أيّدت المجلة قضية الماوية الصينية. وفي عام 1974 شارك سوليرس في وفد زار الصين بدعوة من سلطات بكين. وتعرّض لانتقادات كثيرة بسبب تأييده النظام الاستبدادي الصيني. وظهر افتتانه بالصين من خلال تناوله إياها في كل كتبه. وبعد وفاة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ عام 1976 غيرت المجلة خطها وأصبحت ميّالة إلى المعسكر الأمريكي. ونشر المؤلف مقالاً في صحيفة “لوموند” لم يكتف فيه بانتقاد الماوية، بل هاجم الماركسية أيضاً. وفي 1982 أسس مجلة جديدة هي (“لنفيني”) وأصبح أيضًا عضواً في لجنة القراءة ثم مدير مجموعة في دار “غاليمار” المرموقة للنشر.