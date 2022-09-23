وفاة الفنان العراقي كريم عواد

غيّب الموت الفنان العراقي كريم عواد عن عمر ناهز 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وهو شقيق الفنان الكوميدي العراقي مكي عواد.

وكان الراحل احد ابرز الوجوه المسرحية في الثمانينات من القرن الماضي وله اعمال اذاعية واعلامية ايضا

ونعى تجمّع “فنانو العراق”، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “الفنان العراقي الكبير كريم عواد”.

الفنان الراحل من مواليد عام 1940، أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة ومعهد الفنون الجميلة وكلية الفنون الجميلة في بغداد ثم حصل على ماجستير في الفنون المسرحية من جامعة كاليفورنيا الأميركية الرسمية عام 1981.