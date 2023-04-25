وفاة الشاعر الغنائي كاظم السعدي صاحب القصائد المشهورة

أربيل/ الزمان:توفي الشاعر العراقي كاظم السعدي، الثلاثاء، في مدينة أربيل بعد صراع طويل مع المرض.

والسعدي هو شاعر غنائي عراقي، بدأ في سبعينات القرن العشرين، كتب أغاني ذات شهرة لبعض فناني الغناء العراقي ثم العربي، عمل في مجال الشعر الغنائي والصحافة، غادر العراق سنة 1995 إلى الإمارات العربية المتحدة، وظل هناك أكثر من 20 سنةـ تعامل فيها مع فنانين عراقيين وعرب، عاد بعدئذٍ إلى العراق سنة 2019 .

كاظم السعدي من أهل بغداد، في محلة الدوريّين في صوب الكرخ، وُلد في البصرة، وجذوره من ميسان، وحاصل على الدبلوم العالي من كلية الفنون الجميلة اختصاص المسرح.وبدأ السعدي عمله الصحافي في العراق سنة 19.وعمل السعدي في مجال التمثيل، واشترك في تمثيل عدة مسرحيات، ابتدأها مع «فرقة مسرح الصداقة» التي كان فيها عدة فنانين يساريين، ومن المسرحيات التي مثل فيها مسرحية «كشخة ونفخة» سنة 1981 .