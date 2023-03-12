الكاتب الأمريكي بول أوستر مصاب بالسرطان

وفاة الروائي الفرنسي بيرامور

{ باريس (أ ف ب) – توفي عن مئة وعام الكاتب الفرنسي ميشال بيرامور الذي يعتبر شخصية بارزة في مجال تأليف الروايات التاريخية وتضم مسيرته أكثر من مئة كتاب، على ما أعلنت دار نشر “كالمان-ليفي”.وغرّدت دار النشر الفرنسية “غيّب الموت شخصية بارزة في مجال الادب”.وأشارت إلى أنّ بيرامور “هو معلّم الرواية التاريخية، وتولّى تأليف أكثر من مئة كتاب”، مضيفةً أنّه نشر حديثاً “رواية +إنفانتير أفان فيرموتور ونال جائزة عن مجمل أعماله”. وخلال ثمانينات القرن الفائت، أسس بيرامور مع صديقيه كلود ميشليه ودينيس تيليناك مدرسة بريف التي تمثل حركة أدبية تُعنى بالرواية الشعبية خلال القرن التاسع عشر.كذلك، يُعتبر بيرامور من مؤسسي معرض كتاب بريف الذي يُقام في جنوب غرب فرنسا، واستحال حدثاً أدبياً بارزاً. وتشكل معظم أعماله روايات تاريخية بينها “لورانج دو نويل”، و”لا باسيون كاثار”، و”لي بريزونييه دو كابريرا” و”لي رومان دي كرواساد” بالإضافة إلى سير ذاتية كتبها عن شخصيات شهيرة بينها هنري الرابع ونابليون بونابارت والممثلة سارة برنار.وتُرجمت أعمال بيرامور الذي ألّف كتباً موجهة إلى الأطفال أيضاً، إلى 15 لغة.

كما أعلنت زوجة بول أوستر السبت أن الكاتب الأميركي الذي اشتهر برواياته عن نيويورك وشخصيّاته الهامشيّة التائهة في الحياة، مصاب بالسرطان.وأفادت سيري هاستفيت وهي أيضا كاتبة على إنستغرام أن الروائي البالغ 76 عاما يعالج حاليا في مركز ميموريال سلون كيترين للسرطان في نيويورك.وكتبت “تم تشخيص إصابة زوجي بالسرطان في كانون الأول بعدما كان مريضا لعدة أشهر قبل ذلك”. وتابعت “إنّني أعيش في مكان صرت أسمّيه بلاد السرطان”. وتابعت “اجتاز العديدون حدوده، سواء لأنّهم هم أنفسهم مريضون أو كانوا مريضين، أو لأن أحد أحبّائهم، قريب أو طفل أو زوج أو صديق، مصاب أو كان مصاباً بالسرطان”.ولبول أوستر أكثر من ثلاثين مؤلّفا ترجمت إلى أكثر من أربعين لغة.عُرف عام 1982 بروايته “ابتكار العزلة” وهي أشبه بسيرة ذاتية يحاول فيها استيضاح ملامح شخصيّة والده.