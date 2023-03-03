وفاة اثنين من أشهر عازفي الساكسفون والغيتار في لندن ونيويورك

نيويورك – لندن -(أ ف ب) – توفي امس في لوس أنجليس عن عمر يناهز 89 عاماً عازف الساكسفون الأميركي واين شورتر الذي كان أحد أبرز ملحّني موسيقى الجاز في الولايات المتحدة.
وأكدت مديرة أعمال شورتر أليس كينغسلي رحيله في رسالة خطية لوكالة فرانس برس، لكنها لم تورد أي إيضاحات عن سبب وفاة هذا الفنان الأميركي المولود في 25 آب/أغسطس 1933 في نيوارك، بالقرب من نيويورك، والذي طبع طوال أكثر من نصف قرن موسيقى الجاز وأنواعاً موسيقية أخرى.
وكانت لشورتر الذي وصفته صحيفة “نيويورك تايمز” الخميس في إعلانها عن وفاته بأنه موسيقي “مبتكر” و “مقدام” و “غامض”، محطات تعاون مع موسيقيين كبار كمايلز ديفيس وهيربي هانكوك وآرت بلاكي، وبرع في عزف الساكسفون السوبرانو والتينور على السواء، وخصوصاً مع فرقة موسيقى الجاز في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته “ويذر ريبورت” (Weather Report).
وعزف شورتر مع البرازيلي ميلتون ناسيمنتو والمالي ساليف كيتا والكندية جوني ميتشل وحتى في مجال الروك مع فرقة “رولينغ ستونز” وكارلوس سانتانا ومع مغنية البوب نورا جونز.
وفي الستينات، تمكن واين شورتر من فرض نفسه واحداً من أبرز عازفي الساكسفون في موسيقى الجاز في تلك الحقبة التي كان الأشهر خلالها في هذا المجال جون كولتراين وسوني رولينز.
وبرز مع شقيقه آلان شورتر (1932-1988) في إيقاع البيبوب، وأطلقا على نفسيهما لقبَي “مستر ويرد” و”دوك ستراينج”، وتميزا بوضعهما نظارات داكنة في ظلمة حانات موسيقى الجاز.
وكان شورتر من آخر عمالقة الساكس، وهي آلة جاز تخصص في العزف عليها منذ الخمسينات بعد تركيزه خلال مرحلة مراهقته على الكلارينيت.
وكان عازف البوق الأميركي وينتون مارساليس أول من علّق على وفاة شورتر الذي يكبره بنحو 30 عاماً، ملاحظاً أنه “كان يحسّن كل ما كان يلمسه”.
لندن غيّب الموت عازف غيتار الباص في فرقة “بالب” في ذروة نجاحها ستيف ماكي الذي توفي الخميس عن 56 عاماً، وفق ما أعلنت فرقة موسيقى البريت بوب التي تتهيأ للمّ شملها هذه السنة وإحياء مجموعة حفلات.
ولم تكن “بالب” التي تأسست عام 1978 معروفة على نطاق واسع عندما انضمّ إليها عام 1989 ماكي المتحدر من مدينة شيفيلد في شمال إنكلترا، وشارك في ألبومات “سيبريشنز” (Separations) و”ديفرنت كلاس” (Different Class) و”هيزنهيرز” (His ‘n’ Hers)التي أصدرتها الفرقة في أوج تألقها، ومن بين أبرز الأغنيات التي حققت نجاحاً كبيرا “كومون بيبول”.
ونشرت الفرقة عبر حسابها الرسمي على شبكة إنستغرام تعليقاُ جاء فيه “توفي هذا الصباح صديقنا وعازف غيتار الباص العزيز جداً ستيف ماكي”، أرفقته بصورة لموسيقي يتسلق أحد جبال سلسلة الأنديز خلال جولة حفلات في أميركا الجنوبية عام 2012.