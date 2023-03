وفاة اثنين من أشهر عازفي الساكسفون والغيتار في لندن ونيويورك

نيويورك‭ – ‬لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬89‭ ‬عاماً‭ ‬عازف‭ ‬الساكسفون‭ ‬الأميركي‭ ‬واين‭ ‬شورتر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬ملحّني‭ ‬موسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬مديرة‭ ‬أعمال‭ ‬شورتر‭ ‬أليس‭ ‬كينغسلي‭ ‬رحيله‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬خطية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تورد‭ ‬أي‭ ‬إيضاحات‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬وفاة‭ ‬هذا‭ ‬الفنان‭ ‬الأميركي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬1933‭ ‬في‭ ‬نيوارك،‭ ‬‮ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬نيويورك،‭ ‬والذي‭ ‬طبع‭ ‬طوال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬موسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬وأنواعاً‭ ‬موسيقية‭ ‬أخرى‭.‬

وكانت‭ ‬لشورتر‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬إعلانها‭ ‬عن‭ ‬وفاته‭ ‬بأنه‭ ‬موسيقي‭ “‬مبتكر‭” ‬و‭ “‬مقدام‭” ‬و‭ “‬غامض‭”‬،‭ ‬محطات‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬موسيقيين‭ ‬كبار‭ ‬كمايلز‭ ‬ديفيس‭ ‬وهيربي‭ ‬هانكوك‭ ‬وآرت‭ ‬بلاكي،‭ ‬وبرع‭ ‬في‭ ‬عزف‭ ‬الساكسفون‭ ‬السوبرانو‭ ‬والتينور‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬موسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬في‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وثمانيناته‭ “‬ويذر‭ ‬ريبورت‭” (‬Weather‭ ‬Report‭).‬

وعزف‭ ‬شورتر‭ ‬مع‭ ‬البرازيلي‭ ‬ميلتون‭ ‬ناسيمنتو‭ ‬والمالي‭ ‬ساليف‭ ‬كيتا‭ ‬والكندية‭ ‬جوني‭ ‬ميتشل‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الروك‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ “‬رولينغ‭ ‬ستونز‭” ‬وكارلوس‭ ‬سانتانا‭ ‬ومع‭ ‬مغنية‭ ‬البوب‭ ‬نورا‭ ‬جونز‭.‬

وفي‭ ‬الستينات،‭ ‬تمكن‭ ‬واين‭ ‬شورتر‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬عازفي‭ ‬الساكسفون‭ ‬في‭ ‬موسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬الأشهر‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬جون‭ ‬كولتراين‭ ‬وسوني‭ ‬رولينز‭.‬

وبرز‭ ‬مع‭ ‬شقيقه‭ ‬آلان‭ ‬شورتر‭ (‬1932-1988‭) ‬في‭ ‬إيقاع‭ ‬البيبوب،‭ ‬وأطلقا‭ ‬على‭ ‬نفسيهما‭ ‬لقبَي‭ “‬مستر‭ ‬ويرد‭” ‬‮ ‬و‭”‬دوك‭ ‬ستراينج‭”‬،‭ ‬وتميزا‭ ‬بوضعهما‭ ‬نظارات‭ ‬داكنة‭ ‬في‭ ‬ظلمة‭ ‬حانات‭ ‬موسيقى‭ ‬الجاز‭.‬

وكان‭ ‬شورتر‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬عمالقة‭ ‬الساكس،‭ ‬وهي‭ ‬آلة‭ ‬جاز‭ ‬تخصص‭ ‬في‭ ‬العزف‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬الخمسينات‭ ‬بعد‭ ‬تركيزه‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬مراهقته‭ ‬على‭ ‬الكلارينيت‭.‬

وكان‭ ‬عازف‭ ‬البوق‭ ‬الأميركي‭ ‬وينتون‭ ‬مارساليس‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬علّق‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شورتر‭ ‬الذي‭ ‬يكبره‭ ‬بنحو‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬ملاحظاً‭ ‬أنه‭ “‬كان‭ ‬يحسّن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يلمسه‭”.‬

لندن‭ ‬غيّب‭ ‬الموت‭ ‬عازف‭ ‬غيتار‭ ‬الباص‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ “‬بالب‭” ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬نجاحها‭ ‬ستيف‭ ‬ماكي‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬56‭ ‬عاماً،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬فرقة‭ ‬موسيقى‭ ‬البريت‭ ‬بوب‭ ‬التي‭ ‬تتهيأ‭ ‬للمّ‭ ‬شملها‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬وإحياء‭ ‬مجموعة‭ ‬حفلات‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تكن‭ “‬بالب‭” ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬معروفة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬عندما‭ ‬انضمّ‭ ‬إليها‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬ماكي‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬شيفيلد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إنكلترا،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬ألبومات‭ “‬سيبريشنز‭” (‬Separations‭) ‬و‭”‬ديفرنت‭ ‬كلاس‭” (‬Different‭ ‬Class‭) ‬و‭”‬هيزنهيرز‭” (‬His‭ ‘‬n‭’ ‬Hers‭)‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬الفرقة‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬تألقها،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬الأغنيات‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيرا‭ “‬كومون‭ ‬بيبول‭”.‬

ونشرت‭ ‬الفرقة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬إنستغرام‭ ‬تعليقاُ‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬توفي‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬صديقنا‭ ‬وعازف‭ ‬غيتار‭ ‬الباص‭ ‬العزيز‭ ‬جداً‭ ‬ستيف‭ ‬ماكي‭”‬،‭ ‬أرفقته‭ ‬بصورة‭ ‬لموسيقي‭ ‬يتسلق‭ ‬أحد‭ ‬جبال‭ ‬سلسلة‭ ‬الأنديز‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬حفلات‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬