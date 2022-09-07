النجف تعطّل الدوام أسبوعاً بمناسبة الأربعينية

وفاة إمرأتين وإصابة آخرين بحريق فندق وسط كربلاء

المحافظات – مراسلو (الزمان)

افادت مديرية الدفاع المدني ، بوفاة امرأتين وإصابة 20 آخرين بحالات اختناق شديدة، بسبب حريق نشب داخل فندق وسط محافظة كربلاء. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء استنفرت جهدها الآلي والبشري ،لانقاذ نزلاء فندق قصر جرش المكون من ستة طوابق والمغلف بالأليكبوند مخالفة لتعليمات السلامة في منطقة ساحة التربية وسط المحافظة)، واضاف ان (الفرق أنقذت 42 نزيلا متعددي الجنسية وعهدت إلى إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرؤى للمصابين الذي بلغ عددهم 20 شخصا بحالات اختناق، قبل نقلهم الى المستشفى مع انتشال جثتي امرأتين أحدهما عراقية والأخرى إيرانية الجنسية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد داخل طوابق الفندق)، مؤكدا ان (الفرق سجلت بين صفوفها نتيجة كثافة الانبعاثات الغازية السامة، وعلى أثر ذلك طلبت فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفندق).ونفت قيادة شرطة المحافظة، تعرض زائري الاربعينية الى اعتداء.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت معلومات بقيام ثلاثة زوار ايرانيين الاعتداء على مواطن في قضاء طويريج ،مما ادى الى مقتله)، وتابع انه (بعد التحقق من صحة المعلومة من عدمه ، اتضح ان الخبر عار عن الصحة). فيما أكد وزير الدفاع جمعة عناد، أن القطعات العسكرية تمتلك خبرة كبيرة في تأمين الزيارة الأربعينية.وقال عناد في مؤتمر مشترك مع المحافظ نصيف الخطابي إن (زيارتنا الى كربلاء ،تهدف للاطلاع على الخطط الموضوعة لتأمين الحماية لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام)، وتابع ان (قائد العمليات قدم ايجازاً عن الوحدات المشتركة في الخطة)،مؤكداً أن (القطعات لديها خبرة كبيرة في هذا الجانب، ولكن نحسب لأسوء احتمال)، داعيا القوات الأمنية الى (تنفيذ الخطة بالشكل الصحيح)، مشدداً على (أهمية تأمين الزيارة الاربعينية ومجابهة اي تهديد في هذه المدة من قبل داعش). من جانبه، قال الخطابي إن (وزير الدفاع حضر الى المحافظة ويرافقه وفد امني كبير يضم معاون رئيس اركان الجيش وقائد القوات البرية وقائد طيران الجيش ومدير الاستخبارات العامة والضباط والقيادات الأمنية،للاطلاع على تنفيذ الخطة الخاصة بالزيارة). كما وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ،يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إلى المحافظة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (الغانمي والشمري وصلا إلى كربلاء،عقب انهاء زيارتهما في النجف ،لمناقشة تنفيذ خطة زيارة الاربعينية ومتابعة الجهد الاستخباراتي). بدوره ، اكد المحافظ ماجد الوائلي ،تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات النجف بدءا من يوم الاحد المقبل. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي بدءا من يوم الاحد المقبل ولمدة اسبوع ، باستثناء الدوائر الامنية والخدمية والصحية).