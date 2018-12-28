وفاة أشهر كاتب إسرائيلي دافعَ عن السلام

القدس,-(أ ف ب)

توفي الجمعة الكاتب الإسرائيلي الشهير عاموس عوز المدافع عن السلام عن 79 عاماً، بحسب ما أعلنت ابنته.

وقالت فانيا عوز-سالزبرغر في تغريدة إنّ والدها الذي أصبحت مذكّراته “قصّة حب وظلام” من أكثر الكتب مبيعاً توفي بعد معاناة مع مرض السرطان.

من جهته قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وفاة عوز “خسارة لنا جميعاً وللعالم”.

ووُلد عاموس عوز في القدس في 4 أيار/مايو 1939 لعائلة من أصول روسية وبولندية.

وإلى جانب موهبته الأدبية الكبيرة، كان عاموس عوز من أنصار السلام مع الفلسطينيين ومن أوائل وكبار منتقدي احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عقب حرب العام 1967.

وفي السنوات الأخيرة انتقد عوز سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو متجنّباً المشاركة في مناسبات رسمية إسرائيلية في الخارج وذلك احتجاجاً منه على ما وصفه بـ”بالتطرّف المتنامي” لحكومة بلاده.