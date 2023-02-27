وفاة‭ ‬منتج‭ ‬امريكي ومغني‭ ‬روك‭ ‬فرنسي

لوس انجليس – باريس – (أ ف ب) – توفي عن مئة وعام المنتج الأميركي وولتر ميريش المعروف بأعمال عدة أبرزها “ويست سايد ستوري” و”سَم لايك إت هَت”، على ما أفادت الاحد أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح جوائز الأوسكار.
وأعلنت الأكاديمية في بيان أنّ ميريش الحائز جائزة أوسكار والذي امتدت مسيرته المهنية ستة عقود توفي الجمعة 24 شباط/فبراير في لوس أنجليس.
وتولى ميريش في السابق رئاسة الأكاديمية.
وقال مدير الأكاديمية العام بيل كرامر ورئيستها جانيت يانغ في البيان إنّ الأكاديمية “تلقّت ببالغ الأسى وفاة وولتر ميريش”، وأشادا بالمنتج معتبرين أنه “صاحب رؤية فعلية”.
وأضافا “أثّر بصورة كبيرة في أوساط السينما والأكاديمية (…) لم يتراجع شغفه تجاه الأفلام والأكاديمية قط، وبقي صديقاً ومستشاراً عزيزاً جداً”.كوفئ ميريش المولود في نيويورك بتاريخ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 1921، ثلاث مرات من أكاديمية فنون السينما وعلومها، إذ نال جائزة أوسكار أفضل فيلم عن “إن ذي هيت أوف ذي نايت”، وجائزة إيرفينغ جي ثالبرغ التكريمية “على مستوى انتاج سينمائي عال على الدوام”، بالإضافة إلى جائزة جان هيرشلوت الإنسانية.
وأكدت الأكاديمية أنّ ميريش كان “أحد أكثر المنتجين غزارة في إنتاج الأفلام في تاريخ هوليوود”. وتولت شركته “ميريش كومباني” التي أسسها عام 1957 مع شقيقيه هارولد ومارفن، إنتاج عدد كبير من الأفلام، أبرزها “”سَم لايك ات هَت” (1959)، و”ذي ماغنفسنت سيفن” (1960)، و”ويست سايد ستوري” (1961)، و”ذي غرايت اسكايب” (1963)، و”ذي بينك بنثر” (1963)، و”ذي توماس كراون أفير” (1968).
كما توفي عن 66 عاماً المغني الفرنسي فرنسوا أجي – لازارو الذي تولى قيادة فرقتي “بيغال” و”غارسون بوشيه” الموسيقيتين وبرز اسمه على ساحة الروك البديل خلال ثمانينات القرن الفائت وتسعيناته في فرنسا، على ما أعلنت شركته للتسجيلات الأحد.
وأفادت مسؤولة في شركة “يونيفرسال” بفرعها الفرنسي وكالة فرانس برس بوفاة الموسيقي قبل منتصف ليل السبت الأحد، لتؤكد بذلك ما أورده عازف الساكسفون وصديق المغني ستيف غوتكوفسكي عن وفاة أجي-لازارو الذي “كان ملقباً بـ+غرو فرانسوا+ و+أتيلازارو+”.
ولا يزال صوت أجي-لازارو حاضراً في أذهان محبيه من خلال أغنية “دان لا سال دو بار-تابا دو لا رو ديه مارتير” (Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs) التي تعود إلى ستينات القرن العشرين وتتطرق إلى الشارع الشهير في حي بيغال في العاصمة الفرنسية باريس.