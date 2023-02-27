وفاة‭ ‬منتج‭ ‬امريكي ومغني‭ ‬روك‭ ‬فرنسي

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬باريس‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬مئة‭ ‬وعام‭ ‬المنتج‭ ‬الأميركي‭ ‬وولتر‭ ‬ميريش‭ ‬المعروف‭ ‬بأعمال‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ “‬ويست‭ ‬سايد‭ ‬ستوري‭” ‬و‭”‬سَم‭ ‬لايك‭ ‬إت‭ ‬هَت‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الاحد‭ ‬أكاديمية‭ ‬فنون‭ ‬السينما‭ ‬وعلومها‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭.‬

وأعلنت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬ميريش‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬والذي‭ ‬امتدت‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬توفي‭ ‬الجمعة‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.‬

وتولى‭ ‬ميريش‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬رئاسة‭ ‬الأكاديمية‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬العام‭ ‬بيل‭ ‬كرامر‭ ‬ورئيستها‭ ‬جانيت‭ ‬يانغ‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إنّ‭ ‬الأكاديمية‭ “‬تلقّت‭ ‬ببالغ‭ ‬الأسى‭ ‬وفاة‭ ‬وولتر‭ ‬ميريش‭”‬،‭ ‬وأشادا‭ ‬بالمنتج‭ ‬معتبرين‭ ‬أنه‭ “‬صاحب‭ ‬رؤية‭ ‬فعلية‭”.‬

وأضافا‭ “‬أثّر‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬السينما‭ ‬والأكاديمية‭ (…) ‬لم‭ ‬يتراجع‭ ‬شغفه‭ ‬تجاه‭ ‬الأفلام‭ ‬والأكاديمية‭ ‬قط،‭ ‬وبقي‭ ‬صديقاً‭ ‬ومستشاراً‭ ‬عزيزاً‭ ‬جداً‭”.‬كوفئ‭ ‬ميريش‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بتاريخ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬1921،‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬فنون‭ ‬السينما‭ ‬وعلومها،‭ ‬إذ‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ “‬إن‭ ‬ذي‭ ‬هيت‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬نايت‭”‬،‭ ‬وجائزة‭ ‬إيرفينغ‭ ‬جي‭ ‬ثالبرغ‭ ‬التكريمية‭ “‬على‭ ‬مستوى‭ ‬انتاج‭ ‬سينمائي‭ ‬عال‭ ‬على‭ ‬الدوام‭”‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جائزة‭ ‬جان‭ ‬هيرشلوت‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأكدت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬أنّ‭ ‬ميريش‭ ‬كان‭ “‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المنتجين‭ ‬غزارة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هوليوود‭”. ‬وتولت‭ ‬شركته‭ “‬ميريش‭ ‬كومباني‭” ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬عام‭ ‬1957‭ ‬مع‭ ‬شقيقيه‭ ‬هارولد‭ ‬ومارفن،‭ ‬إنتاج‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأفلام،‭ ‬أبرزها‭ “”‬سَم‭ ‬لايك‭ ‬ات‭ ‬هَت‭” (‬1959‭)‬،‭ ‬و‭”‬ذي‭ ‬ماغنفسنت‭ ‬سيفن‭” (‬1960‭)‬،‭ ‬و‭”‬ويست‭ ‬سايد‭ ‬ستوري‭” (‬1961‭)‬،‭ ‬و‭”‬ذي‭ ‬غرايت‭ ‬اسكايب‭” (‬1963‭)‬،‭ ‬و‭”‬ذي‭ ‬بينك‭ ‬بنثر‭” (‬1963‭)‬،‭ ‬و‭”‬ذي‭ ‬توماس‭ ‬كراون‭ ‬أفير‭” (‬1968‭).‬

كما‭ ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬66‭ ‬عاماً‭ ‬المغني‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرنسوا‭ ‬أجي‭ – ‬لازارو‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬قيادة‭ ‬فرقتي‭ “‬بيغال‭” ‬و‭”‬غارسون‭ ‬بوشيه‭” ‬الموسيقيتين‭ ‬وبرز‭ ‬اسمه‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬الروك‭ ‬البديل‭ ‬خلال‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬وتسعيناته‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركته‭ ‬للتسجيلات‭ ‬الأحد‭.‬

وأفادت‭ ‬مسؤولة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬يونيفرسال‭” ‬بفرعها‭ ‬الفرنسي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بوفاة‭ ‬الموسيقي‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد،‭ ‬لتؤكد‭ ‬بذلك‭ ‬ما‭ ‬أورده‭ ‬عازف‭ ‬الساكسفون‭ ‬وصديق‭ ‬المغني‭ ‬ستيف‭ ‬غوتكوفسكي‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬أجي‭-‬لازارو‭ ‬الذي‭ “‬كان‭ ‬ملقباً‭ ‬بـ‭+‬غرو‭ ‬فرانسوا‭+ ‬و‭+‬أتيلازارو‭+”.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬صوت‭ ‬أجي‭-‬لازارو‭ ‬حاضراً‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬محبيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغنية‭ “‬دان‭ ‬لا‭ ‬سال‭ ‬دو‭ ‬بار‭-‬تابا‭ ‬دو‭ ‬لا‭ ‬رو‭ ‬ديه‭ ‬مارتير‭” (‬Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs‭) ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وتتطرق‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬بيغال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭.‬