وفاة‭ ‬مصمم رقصات‭ ‬باليه‭ ‬شهير عن‭ ‬91‭ ‬عاماً

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬مصمّم‭ ‬الرقصات‭ ‬الفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬لاكوت‭ ‬عن‭ ‬91‭ ‬عاماً،‭ ‬وفق‭ ‬تأكيد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬الراقصة‭ ‬النجمة‭ ‬غيلان‭ ‬تيسمار،‭ ‬زوجة‭ ‬الراحل‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بإعادة‭ ‬تصميم‭ ‬عروض‭ ‬باليه‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬لأكبر‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأوضحت‭ ‬تيسمار‭ ‬أنّ‭ ‬لاكوت‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ “‬في‭ ‬الرابعة‭ ‬فجراً‭” ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬في‭ “‬لا‭ ‬سين‭ ‬سور‭ ‬مير‭” ‬بمقاطعة‭ ‬فار‭ (‬جنوب‭ ‬فرنسا‭) ‬جرّاء‭ ‬تعفّن‭ ‬الدم‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬التهاب‭ ‬جرح‭ ‬كان‭ ‬مصاباً‭ ‬به‭.‬

وأضافت‭ ‬تيسمار‭ ‬المتزوّجة‭ ‬من‭ ‬لاكوت‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1968‭ ‬أنّ‭ ‬رحيلة‭ “‬محزن‭ ‬جداً‭”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يخطّط‭ ‬لمشاريع‭ ‬عدّة‭ “‬وكان‭ ‬يؤلف‭ ‬كتاباً‭”.‬

وتابعت‭ “‬كان‭ ‬مفعماً‭ ‬بالحيوية‭ ‬وكانت‭ ‬لديه‭ ‬مشاريع‭ ‬لفرق‭” ‬رقص،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬فرقة‭ ‬الباليه‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬روما‭ ‬للأوبرا‭.‬

ويعود‭ ‬آخر‭ ‬عرض‭ ‬راقص‭ ‬صمّمه‭ ‬لاكوت‭ ‬إلى‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬وقد‭ ‬اقتبسه‭ ‬من‭ ‬رواية‭ “‬الأحمر‭ ‬والأسود‭” ‬لستاندال‭ ‬لفرقة‭ ‬أوبرا‭ ‬باريس‭. ‬

وأكّدت‭ ‬تيسمار‭ ‬أنّ‭ ‬الراحل‭ “‬أحبّ‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ (‬في‭ ‬باريس‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بيته‭ ‬الوحيد‭”.‬

ووُلد‭ ‬بيار‭ ‬لاكوت‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬1932‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الباريسية،‭ ‬والتحق‭ ‬بمدرسة‭ ‬أوبرا‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬1942‭ ‬رغم‭ ‬هشاشة‭ ‬صحته،‭ ‬ثم‭ ‬انضمّ‭ ‬إلى‭ ‬فرقة‭ ‬الباليه‭ ‬وأصبح‭ ‬راقصاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬فيها‭ ‬عام‭ ‬1951‭.‬

وكان‭ ‬لاكوت‭ ‬ميّالاً‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬الرقصات،‭ ‬فأسّس‭ ‬فرقة‭ “‬باليه‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭” ‬بعد‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا،‭ ‬وتركّزت‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1959‭ ‬على‭ ‬الرقص‭ ‬وتصميم‭ ‬الرقصات‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬انشقاق‭ ‬الراقص‭ ‬السوفياتي‭ ‬الشهير‭ ‬رودولف‭ ‬نورييف‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬الشيوعي‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬ولجوئه‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭.‬

ودفعت‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬لاكوت‭ ‬إلى‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬نشاطه‭ ‬عام‭ ‬1968،‭ ‬فكرّس‭ ‬نفسه‭ ‬لاكتشاف‭ ‬عروض‭ ‬الباليه‭ ‬القديمة‭ ‬وإحيائها،‭ ‬ومنها‭ “‬لا‭ ‬سيلفيد‭” (‬La‭ ‬Sylphide‭)‬،‭ ‬أول‭ ‬باليه‭ ‬على‭ ‬أصابع‭ ‬القدمين‭ (‬1832‭).‬