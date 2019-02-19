وفاة‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬الالماني‭ ‬الشهير‭ ‬بعد‭ ‬36‭ ‬من‭ ‬ادارته‭ ‬الفنية‭ ‬لشانيل‭ ‬

باريس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬توفي‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬الألماني‭ ‬الشهير‭ ‬كارل‭ ‬لاغرفيلد،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬85‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬دار‭ ‬«شانيل»‭ ‬التي‭ ‬تولى‭ ‬إدارتها‭ ‬الفنية‭ ‬لستة‭ ‬وثلاثين‭ ‬عاما‭.‬

وقد‭ ‬تدهورت‭ ‬صحة‭ ‬لاغرفيلد‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬ربيع‭ ‬وصيف‭ ‬2019‭ ‬ليلقي‭ ‬التحية‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭ ‬خلافا‭ ‬لعادته‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يخلّ‭ ‬بها‭ ‬يوما‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬عمله‭ ‬مع‭ ‬«شانيل»‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬1983‭.‬

وأعرب‭ ‬برنار‭ ‬أرنو‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬«ال‭ ‬في‭ ‬ام‭ ‬اتش»‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬حزنه‭ ‬لوفاة‭ ‬«الصديق‭ ‬الغالي»‭ ‬كارل‭ ‬لاغرفليد‭.‬

وتمايز‭ ‬المصمم‭ ‬الألماني‭ ‬بمظهره،‭ ‬مع‭ ‬شعره‭ ‬الأبيض‭ ‬الطويل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعقده‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬ونظاراته‭ ‬السوداء‭ ‬ويديه‭ ‬المرصعتين‭ ‬بالخواتم‭ ‬وقمصانه‭ ‬ذات‭ ‬الياقات‭ ‬العالية‭.‬

وكان‭ ‬يتولّى‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬لثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬هي‭ ‬«شانيل»‭ ‬و»فندي»‭ ‬وماركة‭ ‬خاصة‭ ‬تحمل‭ ‬اسمه،‭ ‬لكن‭ ‬صورته‭ ‬ارتبطت‭ ‬خصوصا‭ ‬بالدار‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تتّخذ‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬كامبون‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬ما‭ ‬انفكّ‭ ‬يضفي‭ ‬عليها‭ ‬زخما‭ ‬متجددا‭ ‬بلمسات‭ ‬ابتكارية‭ ‬على‭ ‬بزّاتها‭ ‬التقليدية‭ ‬وحقائبها‭ ‬المجعّدة‭ ‬الشهيرة‭. ‬وعُرف‭ ‬لاغرفليد‭ ‬أيضا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مواكبا‭ ‬لآخر‭ ‬صيحات‭ ‬العصر‭ ‬بعروض‭ ‬الأزياء‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬ينظّمها‭ ‬وسط‭ ‬ديكور‭ ‬هائل‭ ‬يحاكي‭ ‬الواقع،‭ ‬تارة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬وتارة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬وطورا‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬السين،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تلقى‭ ‬صدى‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ولد‭ ‬كارل‭ ‬لاغرلافيلد‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬وكان‭ ‬يحلو‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يبقي‭ ‬تاريخ‭ ‬مولده‭ ‬طيّ‭ ‬الكتمان‭. ‬وتفيد‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬ألمانية‭ ‬متعددة‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬سجلاته‭ ‬الرسمية‭ ‬بأنه‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬1933‭. ‬أما‭ ‬هو،‭ ‬فكان‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬العام‭ ‬1935،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬والدته‭ ‬«غيّرت‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاده»،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬«باري–ماتش»‭ ‬سنة‭ ‬2013‭. ‬وترعرع‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬عائلة‭ ‬ميسورة‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬ألمانيا‭ ‬تحت‭ ‬الحكم‭ ‬النازي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬مع‭ ‬والدته‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬الخمسينات‭. ‬وسطع‭ ‬نجمه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دولية‭ ‬عرفت‭ ‬بـ‭ ‬«الأمانة‭ ‬الدولية‭ ‬للصوف»،‭ ‬وذلك‭ ‬مناصفة‭ ‬مع‭ ‬إيف–سان‭ ‬لوران‭ ‬سنة‭ ‬1954‭. ‬وكان‭ ‬لاغرفليد‭ ‬الملقّب‭ ‬بـ‭ ‬«القيصر»‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يقتنص‭ ‬الفرص‭. ‬فهو‭ ‬صمّم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2004‭ ‬مجموعة‭ ‬للعملاق‭ ‬السويدي‭ ‬للملابس‭ ‬الميسورة‭ ‬الكلفة‭ ‬«اتش‭ ‬اند‭ ‬ام»،‭ ‬ضاربا‭ ‬القدوة‭ ‬لمصممين‭ ‬آخرين‭.‬

كان‭ ‬يتقن‭ ‬أيضا‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأزياء،‭ ‬مثل‭ ‬الفرنسية‭ ‬إنيس‭ ‬دو‭ ‬لا‭ ‬فريسانج‭ ‬والألمانية‭ ‬كلاوديا‭ ‬شيفر‭ ‬والبريطانية‭ ‬كارا‭ ‬ديلافين‭ ‬والأميركية‭ ‬الفرنسية‭ ‬ليلي–روز‭ ‬ديب‭. ‬