وفاة‭ ‬متسلق‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬الصعود‭ ‬على‭ ‬إيفرست

كاتماندو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬متسلق‭ ‬جبال‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬إيفرست‭ ‬في‭ ‬نيبال،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمهمته‭ ‬الاستكشافية،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬وفاة‭ ‬لمتسلق‭ ‬أجنبي‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتوفي‭ ‬المتسلق‭ ‬البالغ‭ ‬69‭ ‬عاما،‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭ ‬الاثنين‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬2‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬علو‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬6400‭ ‬متر‭.‬

وأوضح‭ ‬باسانغ‭ ‬تشيرينغ‭ ‬شيربا‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ “‬بيول‭ ‬أدفنتشر‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ “‬كان‭ ‬يشعر‭ ‬بإعياء‭ ‬وتوفي‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬الثاني‭. ‬وتُبذل‭ ‬حالياً‭ ‬جهود‭ ‬لإنزال‭ ‬جثته‭”.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬المناخية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تعيق‭ ‬العملية‭.‬

وشركة‭ “‬بيول‭ ‬أدفنتشر‭” ‬هي‭ ‬شريك‭ ‬محلي‭ ‬لمجموعة‭ “‬إنترناشونال‭ ‬ماونتن‭ ‬غايدز‭” ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬مهمات‭ ‬لتسلق‭ ‬الجبال‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬موسم‭ ‬الربيع،‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬بطريقة‭ ‬مأسوية‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الإيفرست‭ ‬مع‭ ‬فقدان‭ ‬ثلاثة‭ ‬متسلقين‭ ‬نيباليين‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬المتسلقون‭ ‬الثلاثة‭ ‬يعبرون‭ ‬منطقة‭ ‬خطرة‭ ‬لنقل‭ ‬مواد‭ ‬تموينية‭ ‬إلى‭ ‬المخيم‭ ‬1،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬إيفرست،‭ ‬حين‭ ‬واجهوا‭ ‬كتلة‭ ‬ثلجية‭ ‬تسببت‭ ‬بسقوطهم‭ ‬إلى‭ ‬أسفل‭ ‬منحدر‭.‬