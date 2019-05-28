وفاة‭ ‬مؤسس‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش

نيويورك‭ ‬‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

توفي‭ ‬مؤسس‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬روبرت‭ ‬بيرنستين،‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬كرس‭ ‬حياته‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬السياسية‭ ‬وحرية‭ ‬التعبير‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬96‭ ‬عاماً،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭. ‬وأكد‭ ‬للصحيفة‭ ‬أحد‭ ‬أبنائه‭ ‬الثلاثة‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬نيويورك‭. ‬كان‭ ‬روبرت‭ ‬بيرنستين‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬محرراً‭. ‬وعلى‭ ‬رأس‭ ‬دار‭ ‬راندوم‭ ‬هاوس،‭ ‬نشر‭ ‬لمؤلفين‭ ‬أميركيين‭ ‬مثل‭ ‬توني‭ ‬موريسون‭ ‬وثيودور‭ ‬سوس‭ ‬جيزيل‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬الدكتور‭ ‬سوس،‭ ‬وغور‭ ‬فيدال‭ ‬وكذلك‭ ‬للمنشقين‭ ‬السوفياتيين‭ ‬أندريه‭ ‬ساخاروف‭ ‬وإلينا‭ ‬بونر‭ ‬والتشيكي‭ ‬فاتسلاف‭ ‬هافيل‭.‬

خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬(1966-1990)‭ ‬أصبح‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬ناشري‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬عام،‭ ‬وفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬اتهم‭ ‬بيرنستين‭ ‬وهو‭ ‬يهودي،‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬بالتحيز‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأخذ‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬إدانة‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬«أكثر‭ ‬بكثير»‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬تحكمها‭ ‬«أنظمة‭ ‬استبدادية‭ ‬لديها‭ ‬سجل‭ ‬كارثي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان»‭.‬

وكتب‭ ‬حينها‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز:‭ ‬«عندما‭ ‬تقاعدت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1998،‭ ‬كانت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬نشطة‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬وكانت‭ ‬بغالبيتها‭ ‬مجتمعات‭ ‬مغلقة‭. ‬الآن،‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬الأحيان،‭ ‬ترفض‭ ‬المنظمة‭ ‬التمييز‭ ‬المهم‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭ ‬المفتوحة‭ ‬والمغلقة»‭.‬

ورفضت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬تلك‭ ‬الانتقادات‭.‬

عن‭ ‬وفاته،‭ ‬كتب‭ ‬سيث‭ ‬ماندل‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬«واشنطن‭ ‬اكزامينر»‭ ‬على‭ ‬تويتر:‭ ‬«روبرت‭ ‬برنستين‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬مبادئ‭ ‬حقاً»‭.‬

في‭ ‬جامعتي‭ ‬ييل‭ ‬ونيويورك،‭ ‬تحمل‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬لأبحاث‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اسمه‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬88‭ ‬عاماً،‭ ‬أسس‭ ‬منظمة‭ ‬جديدة‭ ‬باسم‭ ‬«ادفانسنغ‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس»‭ ‬للنهوض‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬برئاسته‭.‬