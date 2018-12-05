وفاة‭ ‬سكرتير‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬الزمان‭ ‬صباح‭ ‬الخالدي وقيادات‭ ‬سياسية‭ ‬تنعى‭ ‬عريان‭ ‬السيد‭ ‬خلف

بغداد ـ الزمان
خسرت صحيفة الزمان في طبعاتها كافة واحداً من ابرز كوادرها الصحفية في بغداد ، حيث نعت (الزمان) سكرتير تحرير الجريدة الزميل صباح عبد الغفور الخالدي الذي توفي فجر امس اثر مرض مفاجئ، وتعد رحيله خسارة صحفية بالنظر لما يتصف به من كفاءة وخلق مهني واداء متميز.
وكان الراحل قد عمل في صحف ومواقع اعلامية عدة اخرها في وكالة الانباء العراقية قبل الغائها في نيسان 2003 وغادر الى سوريا للاقامة لكن حنينه الى بلده دفعه الى العودة عام 2013 والتحاقه بالزمان سكرتيرا لتحريرها. وعرف بنشاطه ومثابرته وانتمائه الصادق للعمل فيها ودفاعه عن حقوق المواطنين وارتباطه بقضاياهم العادلة.
واذ تنعى (الزمان) الزميل الخالدي، فانها ستكون وفية اليه والى القضية الوطنية التي كرس قلمه في سبيلها حتى اللحظة الاخيرة.
وفور نشر الخبر على صفحة (الزمان) في فيسبوك تلقت الجريدة سيلا من برقيات التعازي والمكالمات الهاتفية من داخل العراق وخارجه وهي تشاطر (الزمان) احزانها بفقد الراحل. وقال نجله اسامة ان (مجلس الفاتحة سيقام على روحه الطاهرة اليوم الخميس بدءا من الساعة الثانية ظهرا الى الساعة الرابعة عصرا ولمدة يومين في حسينية الزوية ببغداد).
وسط محبة ودموع عدد من الكتاب والشعراء شيع العراق الشاعر الشعبي عريان السيد خلف إلى مثواه الأخير بعد أن توفي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إثر نزيف حاد في الدماغ. وقال عادل عبد المهدي رئيس الحكومة العراقية في رسالة تعزية: “اتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة الى الشعب العراقي وبالأخص الوسط الثقافي والى عائلة الفقيد الشاعر الكبير عريان السيد خلف”.
وأضاف، “خسرنا شاعراً عراقياً وطنياً كبيراً أغنى الادب العراقي الشعبي بالكثير من النتاجات الشعرية الرصينة، تغمده الله بواسع مغفرته ورحمته”.
ونعت وزارة الثقافة الشاعر الراحل قائلة “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة شاعر الشعب الكبير عريان السيد خلف، المبدع الذي ستظل قصائده محفورة في وجدان الوطن وذاكرة الأجيال”.
وأضاف في بيان “يعد رحليه خسارة جسيمة للثقافة العراقية والعربية، تعازينا للشعر الذي فقد أحد أقطابه”. و نعاه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وعدد كبير من الشعراء في الداخل والخارج. وقال الاتحاد في بيان “الذكر الطيب للراحل المبدع الأصيل.. ستظل قصائده محفورة في وجدان الوطن”. ولد خلف في أربعينات القرن العشرين في قلعة سكر بمحافظة ذي قار وبدأ كتابة الشعر في الستينات حتى أصبح أحد أبرز الشعراء العراقيين المعاصرين بجانب مظفر النواب وكاظم إسماعيل الكاطع.
عمل بصحيفة طريق الشعب للحزب الشيوعي العراقي في السبعينات والإذاعة والتلفزيون وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام اليرموك من جامعة اليرموك في الأردن.
أصدر العديد من المجموعات الشعرية منها (صياد الهموم) و(تل الورد) و(أوراق ومواسم) و(قبل ليلة) و(القيامة) وتغنى بأشعاره بعض المطربين العراقيين أمثال رياض أحمد وسعدون جابر وقحطان العطار.