وفاة‭ ‬حكم‭ ‬تعيد‭ ‬فتح‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬المرتفعات

لاباز‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعادت‭ ‬وفاة‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬بوليفيا‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬متر،‭ ‬فتح‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬ارتفاعات‭ ‬شاهقة‭ ‬والتي‭ ‬حظرها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬(فيفا)‭ ‬لفترة‭ ‬بسبب‭ ‬خطورتها‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬اللاعبين‭. ‬وتعود‭ ‬مسألة‭ ‬خطورة‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬الارتفاعات‭ ‬الى‭ ‬السطح‭ ‬بانتظام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬جبال‭ ‬الانديز،‭ ‬مثل‭ ‬الاكوادور‭ ‬وبوليفيا‭ ‬والبيرو‭ ‬وكولومبيا،‭ ‬الفخورة‭ ‬بتضاريسها‭ ‬الوعرة،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أبرز‭ ‬دول‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬كرويا‭ ‬أي‭ ‬البرازيل‭ ‬والأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬يشكو‭ ‬لاعبوها‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الأوكسجين‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المحليين‭. ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬أصيب‭ ‬الحكم‭ ‬فيكتور‭ ‬هوغو‭ ‬هورتادو‭ ‬(32‭ ‬عاما)‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬أولويز‭ ‬ريدي‭ ‬وأورينتي‭ ‬بتروليرو‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭. ‬أسعف‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ملعب‭ ‬«إيل‭ ‬ألتو»‭ ‬البلدي،‭ ‬أحد‭ ‬أعلى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬يبلغ‭ ‬4090‭ ‬مترا‭. ‬نُقل‭ ‬على‭ ‬حمالة‭ ‬وتأرجحت‭ ‬ذراعاه‭ ‬فيما‭ ‬وُضع‭ ‬له‭ ‬قناع‭ ‬أوكسجين‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬المستشفى،‭ ‬لكنه‭ ‬أسلم‭ ‬الروح‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬ثانية‭. ‬كشف‭ ‬التشريح‭ ‬عن‭ ‬«انسداد‭ ‬حاد»‭ ‬في‭ ‬شرايين‭ ‬القلب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬أول‭ ‬مسعفيه‭ ‬الطبيب‭ ‬إريك‭ ‬كوسينر‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭. ‬حادثة‭ ‬أعادت‭ ‬إثارة‭ ‬جدل‭ ‬حساس‭ ‬في‭ ‬بوليفيا:‭ ‬هل‭ ‬ترتبط‭ ‬الوفاة‭ ‬بالارتفاع؟‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البوليفي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سيزار‭ ‬ساليناس‭ ‬«أشخاص‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬لا‭ ‬يحبوننا‭ ‬سيحاولون‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬(للاضرار‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬البوليفية)،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬أن‭ ‬(اللعب‭ ‬على‭ ‬ارتفاع)‭ ‬ليس‭ ‬مضرا»‭ ‬بصحة‭ ‬اللاعبين‭.‬

تابع‭ ‬«يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بموت‭ ‬فجائي،‭ ‬بحسب‭ ‬طبيب‭ ‬المنتخب‭ ‬(البوليفي)‭. ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬وأية‭ ‬ظروف،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬الشخص‭ ‬شابا‭ ‬أم‭ ‬عجوزا»‭.‬

بحسب‭ ‬الطبيب‭ ‬كوسينر،‭ ‬فالضحية‭ ‬«لم‭ ‬يكن‭ ‬يعاني‭ ‬تورما‭ ‬رئويا‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تبين‭ ‬قبل‭ ‬تضرر‭ ‬نظام‭ ‬القلب»‭.‬

سلك‭ ‬لويس‭ ‬لاريا‭ ‬رئيس‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬لاباز‭ ‬الاتجاه‭ ‬عينه‭ ‬مستندا‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تورم‭ ‬لدى‭ ‬هورتادو‭ ‬«من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬مرض‭ ‬سابق‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الكولسترول‭ ‬في‭ ‬الدم»‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتساءل‭ ‬مقربون‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموت‭ ‬الفجائي‭.‬

وقال‭ ‬بيدرو‭ ‬ساوسيدو‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬بوليفيا‭ ‬ليومية‭ ‬«لوس‭ ‬تيمبوس»:‭ ‬«بين‭ ‬الشوطين،‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬أي‭ ‬علامات‭ ‬تعب،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬مشبوه‭ ‬(‭…‬)،‭ ‬حتى‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يمازح»‭ ‬الآخرين‭.‬

–‭ ‬«غير‭ ‬انساني»‭ ‬–

وفقا‭ ‬لقريبه‭ ‬أورلاندو‭ ‬هيريرا،‭ ‬اعتاد‭ ‬هورتادو‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬ارتفاعات‭ ‬عالية،‭ ‬فهو‭ ‬«عاش‭ ‬لفترة‭ ‬في‭ ‬ألتو‭ ‬(ضاحية‭ ‬لاباز)‭. ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬التحكيم،‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬ولم‭ ‬يشتك‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬القلب»‭.‬

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لهذا‭ ‬الجدل‭ ‬بادر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البوليفي‭ ‬«لدعوة‭ ‬أربعة‭ ‬اختصاصيين‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لتقديم‭ ‬تقرير‭ ‬سريري‭ ‬وطبي»‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عشرة‭ ‬أيام،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬رئيسه‭.‬

قبل‭ ‬عامين،‭ ‬علق‭ ‬نجم‭ ‬هجوم‭ ‬البرازيل‭ ‬نيمار،‭ ‬أغلى‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬(222‭ ‬مليون‭ ‬يورو)‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬2017‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬«انستاغرام»‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬المزوّدين‭ ‬بأقنعة‭ ‬الأوكسجين‭ ‬«اللعب‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬كهذه‭ ‬غير‭ ‬انساني»‭.‬

بعض‭ ‬الهزائم‭ ‬التاريخية‭ ‬طبعت‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭. ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬سقطت‭ ‬البرازيل‭ ‬بثنائية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بوليفيا،‭ ‬فيما‭ ‬سُحقت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬حينها‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭ ‬بنتيجة‭ ‬1-6‭. ‬وعلى‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬تبدو‭ ‬نتائج‭ ‬بوليفيا‭ ‬خارج‭ ‬أرضها‭ ‬أقل‭ ‬نجاحا‭.‬

في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬2007،‭ ‬منع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬يفوق‭ ‬2500‭ ‬متر‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬لحماية‭ ‬صحة‭ ‬اللاعبين‭.‬

هدد‭ ‬إيفو‭ ‬موراليس،‭ ‬الرئيس‭ ‬البوليفي‭ ‬العاشق‭ ‬للكرة،‭ ‬باللجوء‭ ‬الى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بسبب‭ ‬«التمييز»‭. ‬أكدت‭ ‬السلطات‭ ‬الكروية‭ ‬أن‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحر‭ ‬بدرجة‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬أخطر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬المرتفعات،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬وفاة‭ ‬لاعبين‭ ‬عدة‭ ‬وفي‭ ‬أوروبا‭ ‬تحديدا»‭.‬