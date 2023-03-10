وفاة‭ ‬الممثل‭ ‬روبرت‭ ‬بليك‭ ‬المعروف‭ ‬بدور‭ ‬السفاح

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬الممثل‭ ‬روبرت‭ ‬بليك،‭ ‬المعروف‭ ‬بدور‭ ‬السفاح‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬إن‭ ‬كولد‭ ‬بلاد‭” ‬المقتبس‭ ‬من‭ ‬رواية‭ ‬لترومان‭ ‬كابوتي،‭ ‬والذي‭ ‬بُرّئ‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬قتل‭ ‬زوجته‭ ‬الحقيقية،‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬عن‭ ‬89‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية‭ ‬الخميس‭.‬‮ ‬‭ ‬وأفاد‭ ‬موقع‭ “‬ديدلاين‭” ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬المشاهير‭ ‬بأن‭ ‬بليك‭ ‬توفي‭ ‬بسبب‭ ‬مرض‭ ‬في‭ ‬القلب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قريبته‭ ‬نورين‭ ‬أوستن‭ ‬أكدت‭ ‬الخبر‭.‬‮ ‬‭ ‬بليك،‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بدور‭ ‬محقق‭ ‬تلفزيوني‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬باريتا‭” ‬في‭ ‬السبعينيات،‭ ‬عُرف‭ ‬أيضاً‭ ‬بشخصيته‭ ‬الصدامية‭ ‬وعراكه‭ ‬المتكرر‭ ‬مع‭ ‬زملاء‭ ‬له‭.‬

لكنّ‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الطفولة،‭ ‬طغى‭ ‬عليها‭ ‬مقتل‭ ‬زوجته،‭ ‬وهي‭ ‬جريمة‭ ‬حوكم‭ ‬عليها‭ ‬وبُرئ‭ ‬من‭ ‬ارتكابها‭. ‬وكانت‭ ‬بوني‭ ‬لي‭ ‬باكلي‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬مع‭ ‬كريستيان‭ ‬براندو،‭ ‬نجل‭ ‬مارلون‭ ‬براندو،‭ ‬عندما‭ ‬التقت‭ ‬بليك‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬عام‭ ‬1999‭.‬‮ ‬