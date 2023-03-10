وفاة‭ ‬الممثل‭ ‬روبرت‭ ‬بليك‭ ‬المعروف‭ ‬بدور‭ ‬السفاح

لوس انجليس (أ ف ب) – توفي الممثل روبرت بليك، المعروف بدور السفاح في فيلم “إن كولد بلاد” المقتبس من رواية لترومان كابوتي، والذي بُرّئ من تهمة قتل زوجته الحقيقية، في لوس أنجليس عن 89 عاما، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس. وأفاد موقع “ديدلاين” المتخصص في أخبار المشاهير بأن بليك توفي بسبب مرض في القلب، مشيرة إلى أن قريبته نورين أوستن أكدت الخبر. بليك، الذي اشتهر بدور محقق تلفزيوني أميركي في مسلسل “باريتا” في السبعينيات، عُرف أيضاً بشخصيته الصدامية وعراكه المتكرر مع زملاء له.
لكنّ مسيرته المهنية التي بدأها في سن الطفولة، طغى عليها مقتل زوجته، وهي جريمة حوكم عليها وبُرئ من ارتكابها. وكانت بوني لي باكلي على علاقة مع كريستيان براندو، نجل مارلون براندو، عندما التقت بليك في ملهى ليلي في لوس أنجليس عام 1999.