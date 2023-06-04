وفاة‭ ‬المخرج‭ ‬روزييه‭ ‬نجم‭ ‬الموجة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاماً‭ ‬المخرج‭ ‬الفرنسي‭ ‬جاك‭ ‬روزييه‭ ‬الشخصية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الموجة‭ ‬الجديدة‭ ‬بالسينما‭ ‬الفرنسية‭ ‬وصاحب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬بينها‭ “‬أديو‭ ‬فيليبين‭” (“‬Adieu‭ ‬Philippine‭”) ‬و‭”‬مان‭ ‬أوسيان‭” (“‬Maine‭ ‬Océan‭”)‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مساعدته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأشارت‭ ‬ميشيل‭ ‬بيرسون‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬معه‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬روزييه‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬الجمعة‭.‬

وغرّدت‭ ‬مؤسسة‭ “‬سينيماتيك‭ ‬فرانسيز‭” ‬المعنية‭ ‬بالأعمال‭ ‬السينمائية‭ “‬لقد‭ ‬غادرنا‭ ‬جاك‭ ‬روزييه‭. ‬كان‭ ‬يمثل‭ ‬الحرية‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬وسنفتقده‭ ‬كثيراً‭”.‬

وترمي‭ ‬الموجة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬روزييه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهم‭ ‬شخصياتها‭ ‬ونشأت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬خمسينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬تقنيات‭ ‬التصوير‭ ‬السينمائي‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬لصالح‭ ‬النهج‭ ‬الفردي‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬شخصياتها‭ ‬جاك‭ ‬روزييه‭ ‬وجان‭-‬لوك‭ ‬غودار‭ ‬وفرانسوا‭ ‬تروفو‭ ‬ولوي‭ ‬مال‭ ‬وكلود‭ ‬شاربول‭ ‬وجاك‭ ‬دومي‭ ‬وإريك‭ ‬روميه‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬روزييه‭ ‬جائزة‭ ‬جان‭ ‬فيغو‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬عن‭ “‬مان‭ ‬أوسيان‭” ‬وجائزة‭ ‬رينيه‭ ‬كلير‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬عن‭ ‬مجمل‭ ‬أعماله،‭ ‬وكاروس‭ ‬دور‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭.‬

وتولى‭ ‬إخراج‭ ‬أفلام‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ “‬أديو‭ ‬فيليبين‭” (“‬Adieu‭ ‬Philippine‭”) (‬1962‭”) ‬و‭”‬دو‭ ‬كوتيه‭ ‬دارويه‭” (“‬Du‭ ‬côté‭ ‬d’Orouët‭”) (‬1973‭”) ‬و‭ “‬لي‭ ‬نوفراج‭ ‬دو‭ ‬ليل‭ ‬دو‭ ‬لا‭ ‬تورتو‭” (“‬Les‭ ‬naufragés‭ ‬de‭ ‬l’île‭ ‬de‭ ‬la‭ ‬tortue‭”) (‬1976‭”).‬

وأخرج‭ “‬فيفي‭ ‬مارتينجال‭” (‬2001‭) (“‬Fifi‭ ‬martingale‭” ) ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يُعرض‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬و‭”‬لو‭ ‬بيروكيه‭ ‬باريزيان‭” (‬2007‭) (“‬Le‭ ‬perroquet‭ ‬parisien‭”) ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يُنجَز‭ ‬بالكامل‭.‬

وأخرج‭ ‬كذلك‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬فيلماً‭ ‬قصيراً‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التلفزيوني‭.‬

وقالت‭ ‬بيرسون‭ “‬كان‭ ‬مخرجاً‭ ‬مستقلاً‭ ‬وحرّاً‭ ‬ويعمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سيناريو‭ ‬متصور‭ ‬مسبقاً‭” ‬وكان‭ ‬يتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬على‭ “‬استعادة‭ ‬الحاضر‭”. ‬