وفاة‭ ‬السياسي‭ ‬البريطاني‭ ‬بادي‭ ‬أشداون‭ ‬الممثل‭ ‬الأعلى‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬البوسنة

لندن‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬البريطاني‭ ‬السبت‭ ‬وفاة‭ ‬زعيمه‭ ‬السابق‭ ‬بادي‭ ‬أشداون‭ ‬العسكري‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬الممثل‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬البوسنة‭ ‬بين‭ ‬2002‭ ‬و2006،‭ ‬عن‭ ‬77‭ ‬عاما‭.‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬أشداون‭ ‬من‭ ‬1988‭ ‬إلى‭ ‬1999،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬زعيمه‭ ‬السابق‭ ‬قدم‭ ‬‮«‬مساهمة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الليبرالية‭ ‬قدما‭ (…) ‬وسنفتقده‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أشداون‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬أنه‭ ‬مصاب‭ ‬بالسرطان‭.‬

وكان‭ ‬بادي‭ ‬أشداون‭ ‬‮«‬قاد‮»‬‭ ‬بين‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2002‭ ‬وكانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2006‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬بقبضة‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬ولم‭ ‬يتررد‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬سلطات‭ ‬شبه‭ ‬مطلقة‭ ‬منحت‭ ‬له‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقات‭ ‬دايتون‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬1995‭ ‬حربا‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

وبسبب‭ ‬احتكاره‭ ‬للسلطة،‭ ‬اتهم‭ ‬بإقامة‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬مقنع‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬ثلاثة‭ ‬إصلاحات‭ ‬أساسية‭ ‬أولها‭ ‬وضع‭ ‬جيشي‭ ‬جمهورية‭ ‬صرب‭ ‬البوسنة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الكرواتي‭ ‬المسلم‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مركزية‭ ‬واحدة‭. ‬أما‭ ‬النقطتان‭ ‬الأخريان‭ ‬فهما‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬توحيد‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬وإقامة‭ ‬نظام‭ ‬جمركي‭ ‬مشترك‭.‬

وفي‭ ‬30‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2004،‭ ‬اتخذ‭ ‬أشداون‭ ‬أهم‭ ‬قرار‭ ‬خلال‭ ‬شغله‭ ‬المنصب‭ ‬وهو‭ ‬إقالة‭ ‬ستين‭ ‬مسؤولا‭ ‬صربيا‭ ‬في‭ ‬البوسنة‭ ‬بتهمة‭ ‬دعم‭ ‬متهمين‭ ‬فارين‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬ليوغوسلافيا‭ ‬السابقة‭.‬

ولم‭ ‬يتردد‭ ‬أشداون‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بنزاهته‭ ‬وعدم‭ ‬القبول‭ ‬بالمساومات،‭ ‬بعيد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إقالة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬البوسنة‭ ‬المتهمين‭ ‬بالفساد‭.‬

ونعى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬الأسبق‭ ‬جون‭ ‬ميجور‭ (‬1990-1997‭) ‬أشداون‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬عمل‭ ‬بتفان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يحبه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬كان‭ ‬بادي‭ ‬خصمي‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬كان‭ ‬صديقا‭ ‬أقدره‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

ولد‭ ‬بادي‭ ‬أشداون،‭ ‬واسمه‭ ‬الأصلي‭ ‬جيريمي‭ ‬جون‭ ‬أشداون‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬وأمضى‭ ‬شبابه‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬لذلك‭ ‬عرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬بادي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يطلقه‭ ‬البريطانيون‭ ‬على‭ ‬الإيرلنديين‭.‬

وفي‭ ‬سن‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬انتسب‭ ‬إلى‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬حيث‭ ‬خدم‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬من‭ ‬بلفاست‭ ‬إلى‭ ‬عدن‭ ‬ومن‭ ‬بورنيو‭ ‬إلى‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬وتعلم‭ ‬لغة‭ ‬الماندرين‭ ‬الصينية‭.‬

وعندما‭ ‬غادر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬1971،‭ ‬التحق‭ ‬أشداون‭ ‬المعروف‭ ‬بصراحته،‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬أرسلته‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‭ ‬ليعمل‭ ‬في‭ ‬الممثلية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وبعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬بلده‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬السياسة‭. ‬وقد‭ ‬انتخب‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬1983‭ ‬ثم‭ ‬تولى‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬على‭ ‬أنقاض‭ ‬حركتي‭ ‬الاجتماعيين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬والليبراليين‭ ‬الصغيرتين‭ ‬اللتين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتفاهما‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الاسم‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحملاه‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

ولم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬ميوله‭ ‬المؤيدة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأوروبي‭ — ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مرفوضا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ –‬،‭ ‬وسجل‭ ‬أشداون‭ ‬صعودا‭ ‬سريعا‭ ‬وجعل‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬ثالث‭ ‬قوة‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬قيادتها‭ ‬في‭ ‬1999‭.‬

وبعد‭ ‬مغادرته‭ ‬البوسنة،‭ ‬انسحب‭ ‬اللورد‭ ‬أشداون‭ ‬المتزوج‭ ‬وأب‭ ‬لولدين،‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬ليقيم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬إنكلترا‭ ‬ويكرس‭ ‬حياته‭ ‬‮«‬لدوره‭ ‬كجد‭ ‬وبستاني‮»‬‭.‬