وفاة‭ ‬الحارس‭ ‬الشهير‭ ‬بانكس‭ ‬تاريخ‭ ‬كروي‭ ‬في‭ ‬سيرة‭ ‬رياضي‭ ‬انكليزي

لندن – الزمان
توفي حارس المرمى الإنكليزي غوردون بانكس، بطل العالم 1966، عن عمر 81 عاما ليلة الاثنين–الثلاثاء بحسب ما أعلنت عائلته على موقع ناديه القديم ستوك سيتي. وكتبت عائلته في بيان «بحزن كبير، نعلن وفاة غوردون بسلام في الليل»، مضيفة انها «مفجوعة» و»فخورة» به. وبحسب تقارير صحافية، عانى بانكس من سرطان في الكلى منذ كانون الأول/ديسمبر 2015. ودافع بانكس عن مرمى بلاده في النهائي الشهير لمونديال 1966 عندما فازت إنكلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد، واشتهر بصدة مذهلة للاسطورة البرازيلية بيليه في مونديال 1970. وغرد المهاجم جيف هيرست (77 عاما) مسجل «هاتريك» في نهائي 1966 في ملعب ويمبلي «حزين جدا لسماع نبأ رحيل غوردون. أحد أكبر العظماء».
أما «السير» بوبي تشارلتون الذي كان أيضا جزءا من تشكيلة «الأسود الثلاثة» المتوجة باللقب الكبير الوحيد في تاريخ إنكلترا، فقال «أنا فخور لقدرتي على تسميته زميلا».
أضاف «بالطبع تشاركنا ذلك اليوم الرائع في 1966، لكن الأمر كان أكثر من ذلك».
والى المنتخب الانكليزي الذي حمل ألوانه 73 مرة بين 1963 و1972، تمحورت مسيرة بانكس حول ناديي ليستر سيتي (1959-1967) وستوك سيتي (1967-1973).
وتصف وسائل الإعلام الإنكليزية الصدة التي حرم فيها بيليه من التسجيل من كرة رأسية في زاوية بعيدة بـ «صدة القرن».
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وكان بيليه واثقا من أنه تمكن من تسجيل الهدف الى حد أنه صاح «غول! (هدف!)» قبل أن يتبين له أن بانكس أنقذ الكرة. ونقل عن أسطورة كرة القدم البرازيلية قوله بعد المباراة «اليوم سجلت هدفا، لكن بانكس أوقفه».
وتوقفت مسيرة بانكس بعمر الثالثة والثلاثين عام 1972 بعد فقدانه النظر بعينه اليمنى نتيجة حادث سير. ويعد بانكس من أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم مع السوفياتي ليف ياشين والإيطالي دينو زوف.
خاض الجزء الأكبر من مسيرته في صفوف ناديي ستوك وليستر سيتي.
وقال رئيس مجلس إدارة ستوك بيتر كوتس «لقد كنا نتوقع الأمر (الوفاة)، لقد تراجعت صحته منذ أسابيع، لكنه يوم حزين جدا بالنسبة إلينا، نحبه كثيرا (…) لقد جعل من ستوك بيته، وكان جزءا من نسيج النادي. لا تحظى بالعديد من أمثاله، وكان متواضعا جدا نسبة للموهبة التي تمتع بها».