وفاة‭ ‬الحارس‭ ‬الشهير‭ ‬بانكس‭ ‬تاريخ‭ ‬كروي‭ ‬في‭ ‬سيرة‭ ‬رياضي‭ ‬انكليزي

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

توفي‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الإنكليزي‭ ‬غوردون‭ ‬بانكس،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬1966،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬81‭ ‬عاما‭ ‬ليلة‭ ‬الاثنين–الثلاثاء‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬عائلته‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬ناديه‭ ‬القديم‭ ‬ستوك‭ ‬سيتي‭. ‬وكتبت‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«بحزن‭ ‬كبير،‭ ‬نعلن‭ ‬وفاة‭ ‬غوردون‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬الليل»،‭ ‬مضيفة‭ ‬انها‭ ‬«مفجوعة»‭ ‬و»فخورة»‭ ‬به‭. ‬وبحسب‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية،‭ ‬عانى‭ ‬بانكس‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬في‭ ‬الكلى‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2015‭. ‬ودافع‭ ‬بانكس‭ ‬عن‭ ‬مرمى‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الشهير‭ ‬لمونديال‭ ‬1966‭ ‬عندما‭ ‬فازت‭ ‬إنكلترا‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬الغربية‭ ‬4-2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬واشتهر‭ ‬بصدة‭ ‬مذهلة‭ ‬للاسطورة‭ ‬البرازيلية‭ ‬بيليه‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬1970‭. ‬وغرد‭ ‬المهاجم‭ ‬جيف‭ ‬هيرست‭ ‬(77‭ ‬عاما)‭ ‬مسجل‭ ‬«هاتريك»‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬1966‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬«حزين‭ ‬جدا‭ ‬لسماع‭ ‬نبأ‭ ‬رحيل‭ ‬غوردون‭. ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬العظماء»‭.‬

أما‭ ‬«السير»‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬«الأسود‭ ‬الثلاثة»‭ ‬المتوجة‭ ‬باللقب‭ ‬الكبير‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إنكلترا،‭ ‬فقال‭ ‬«أنا‭ ‬فخور‭ ‬لقدرتي‭ ‬على‭ ‬تسميته‭ ‬زميلا»‭.‬

أضاف‭ ‬«بالطبع‭ ‬تشاركنا‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬1966،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك»‭.‬

والى‭ ‬المنتخب‭ ‬الانكليزي‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬ألوانه‭ ‬73‭ ‬مرة‭ ‬بين‭ ‬1963‭ ‬و1972،‭ ‬تمحورت‭ ‬مسيرة‭ ‬بانكس‭ ‬حول‭ ‬ناديي‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬(1959-1967)‭ ‬وستوك‭ ‬سيتي‭ ‬(1967-1973)‭.‬

وتصف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإنكليزية‭ ‬الصدة‭ ‬التي‭ ‬حرم‭ ‬فيها‭ ‬بيليه‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬بعيدة‭ ‬بـ‭ ‬«صدة‭ ‬القرن»‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

وكان‭ ‬بيليه‭ ‬واثقا‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬أنه‭ ‬صاح‭ ‬«غول!‭ ‬(هدف!)»‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتبين‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬بانكس‭ ‬أنقذ‭ ‬الكرة‭. ‬ونقل‭ ‬عن‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‭ ‬قوله‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬«اليوم‭ ‬سجلت‭ ‬هدفا،‭ ‬لكن‭ ‬بانكس‭ ‬أوقفه»‭.‬

وتوقفت‭ ‬مسيرة‭ ‬بانكس‭ ‬بعمر‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬عام‭ ‬1972‭ ‬بعد‭ ‬فقدانه‭ ‬النظر‭ ‬بعينه‭ ‬اليمنى‭ ‬نتيجة‭ ‬حادث‭ ‬سير‭. ‬ويعد‭ ‬بانكس‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬السوفياتي‭ ‬ليف‭ ‬ياشين‭ ‬والإيطالي‭ ‬دينو‭ ‬زوف‭.‬

خاض‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ناديي‭ ‬ستوك‭ ‬وليستر‭ ‬سيتي‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ستوك‭ ‬بيتر‭ ‬كوتس‭ ‬«لقد‭ ‬كنا‭ ‬نتوقع‭ ‬الأمر‭ ‬(الوفاة)،‭ ‬لقد‭ ‬تراجعت‭ ‬صحته‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬لكنه‭ ‬يوم‭ ‬حزين‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬نحبه‭ ‬كثيرا‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لقد‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬ستوك‭ ‬بيته،‭ ‬وكان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬نسيج‭ ‬النادي‭. ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬أمثاله،‭ ‬وكان‭ ‬متواضعا‭ ‬جدا‭ ‬نسبة‭ ‬للموهبة‭ ‬التي‭ ‬تمتع‭ ‬بها»‭.‬