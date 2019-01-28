وفاة‭ ‬أمير‭ ‬الطائفة‭ ‬الأيزيدية‭ ‬في‭ ‬العالم

أربيل – برلين – الزمان
توفي أمير الطائفة الأيزيدية، الأقلية التي تعرضت لاضطهاد كبير على يد تنظيم داعش في العراق، عن عمر يناهز 85 عاما في أحد مستشفيات ألمانيا، بحسب ما أفاد الاثنين مصادر عائلية في المانيا ومسؤولون في إقليم كردستان العراق. وقال بيان صادر عن المدير العام للشؤون الأيزيدية في حكومة إقليم كردستان العراق خوري بوزاني «ببالغ الأسى والحزن العميقين نعلن نبأ رحيل، سمو أمير الأيزيديين في العالم تحسين سعيد علي إلى جوار ربه، إثر مرض عضال ألم به منذ فترة طويلة».وبعد وفاة والده في العام 1944، أصبح الأمير تحسين في الحادية عشرة من عمره الزعيم الديني للأيزيديين، الذين يسكنون بغالبيتهم في مناطق جبلية بأقاصي العراق. واستقر تحسين قبل وفاته في ألمانيا، التي تعتبر الموطن الثاني للطائفة الأيزيدية بعد العراق، الذي يوجد فيه معبد لالش (شمال الموصل) المركز الروحي والديني لتلك الأقلية.
ومن المتوقع أن يوارى تحسين الثرى في العراق خلال “يومين أو ثلاثة، حيث سيقام تشييع رسمي له”، بحسب ما نقلته وسائل اعلام عراقية عن النائبة الأيزيدية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان دخيل .وأوضحت دخيل أن “أمير الأيزيديين يجب أن يكون من السلالة نفسها، وبالتالي فإن الأمير المقبل للأيزيديين سيكون حازم، نجل الأمير تحسين، إذ أن الأخير عينه وكيلا له قبل وفاته، وبالتالي تكون عملية الاختيار تلقائية”.
والأيزيديون أقلية ليست مسلمة ولا عربية، تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق.
ويقول الأيزيديون إن ديانتهم تعود الى آلاف السنين وأنها انبثقت من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في حين يرى آخرون أن ديانتهم خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية.
وناصب تنظيم “الدولة الإسلامية” العداء الشديد لهذه المجموعة الناطقة باللغتين العربية والكردية، ويعتبر أفرادها “كفارا”. وفي العام 2014، قتل التنظيم أعدادا كبيرة من الأيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا. وجرى تبادل الاتهامات حول تقصير القوات الكردية التي كانت تشرف على امن المنطقة في ذلك الوقت ، ونفى الاقليم حصول اي تقصير .
واختطف أكثر من 6400 من الأيزيديين فيما تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ البعض منهم، ومازال مصير الآخرين مجهولا.
ومن بين 550 ألف أيزيدي كانوا يسكنون العراق قبل دخول تنظيم الدولة الإسلامية، ترك نحو مئة ألف منهم البلاد، فيما لجأ آخرون إلى إقليم كردستان.
ومرّر البرلمان اليوناني الاتفاق بغالبية بسيطة بلغت 153 صوتا من أصل 300 صوت، بعد أن دعم عدد من النواب المستقلين نواب حزبه الـ 145.
وكانت سكوبيي اقرت في 11 كانون الثاني/يناير الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين البلدين الى «جمهورية مقدونيا الشمالية».
كما يتعين على اليونان أن تصادق على بروتوكول يوافق على عضوية «جمهورية مقدونيا الشمالية» في حلف شمال الأطلسي. وهو متوقع أن يحصل الشهر المقبل.
وفي بيان مشترك، قال رئيس المفوضية الاوروبية جان–كلود يونكر وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ومفوض الاتحاد المعنى بالجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان «نرحب بشكل حار بالخطوة الحاسمة التالية في المصادقة … التي تمت بتصويت البرلمان اليوناني اليوم».