وفاة‭ ‬أشهر‭ ‬سحرة‭ ‬السينما‭ ‬الأمريكية‭ ‬ورحيل‭ ‬مخرج‭ ‬بريطاني‭ ‬

نيويورك – لندن -الزمان
توفي الممثل والساحر الأمريكي، ريكي جاي، في ظروف طبيعية، بمدينة لوس أنجليس، حسب مدير أعماله.
ووصفت مجلة “نيويوركر“ جاي، في مقال نشر عام 1993، بأنه “ربما أكثر الفنانين الأحياء خفة وبراعة في مجال السحر“، إذ يستطيع أن يخادع السحرة الآخرين، بمهاراته.
وشارك جاي أيضا في العديد من أفلام هوليوود، وظهر في أفلام مثل “ليالي البوغي“، و“ماغنوليا“، و“الغد لن يموت أبدا“.
ووصفه الساحر الشهير “بين جيليت“ جاي بأنه: “من أعظم الفنانين على الإطلاق“، أما الممثل، نيل باتريك هاريس، فقال إن وفاة ريكي جاي “خسارة كبرى“.
ولد ريكي جاي، في بروكلين باسم، ريتشارد جاي بوتاش، ولم يتحدث للناس عن طفولته، ويرجح ان تاريخ ميلاده الحقيقي 1946.
فيما توفي نيكولاس روج، المخرج السينمائي البريطاني الشهير، الذي مثل في أفلامه نجوم ذائعة الصيت من أمثال ميك جاجر وديفيد بوي، عن 90 عاما، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.
وأكدت أسرة روج وفاته لوكالة أنباء “برس اسوسيشن“ البريطانية يوم أمس، حيث وصف ابنه نيكولاس روج جونيور والده بأنه “أب حقيقي“.
وشارك في بطولة الفيلم الأكثر شهرة للمخرج البريطاني، فيلم الإثارة “دونت لوك ناو“ عام1973، دونالد ساذرلاند وجولي كريستي كأبوين ينعيان خسارة ابنتهما.
ووصف المعهد السينمائي البريطاني في وقت متأخر من يوم السبت روج بأنه كان مخرجا عظيما.