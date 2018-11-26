وفاة‭ ‬أشهر‭ ‬سحرة‭ ‬السينما‭ ‬الأمريكية‭ ‬ورحيل‭ ‬مخرج‭ ‬بريطاني‭ ‬

نيويورك‭ – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

توفي‭ ‬الممثل‭ ‬والساحر‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ريكي‭ ‬جاي،‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬طبيعية،‭ ‬بمدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬حسب‭ ‬مدير‭ ‬أعماله‭.‬

ووصفت‭ ‬مجلة‭ ‬“نيويوركر“‭ ‬جاي،‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشر‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬بأنه‭ ‬“ربما‭ ‬أكثر‭ ‬الفنانين‭ ‬الأحياء‭ ‬خفة‭ ‬وبراعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السحر“،‭ ‬إذ‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يخادع‭ ‬السحرة‭ ‬الآخرين،‭ ‬بمهاراته‭.‬

وشارك‭ ‬جاي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬هوليوود،‭ ‬وظهر‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬مثل‭ ‬“ليالي‭ ‬البوغي“،‭ ‬و“ماغنوليا“،‭ ‬و“الغد‭ ‬لن‭ ‬يموت‭ ‬أبدا“‭.‬

ووصفه‭ ‬الساحر‭ ‬الشهير‭ ‬“بين‭ ‬جيليت“‭ ‬جاي‭ ‬بأنه:‭ ‬“من‭ ‬أعظم‭ ‬الفنانين‭ ‬على‭ ‬الإطلاق“،‭ ‬أما‭ ‬الممثل،‭ ‬نيل‭ ‬باتريك‭ ‬هاريس،‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬وفاة‭ ‬ريكي‭ ‬جاي‭ ‬“خسارة‭ ‬كبرى“‭.‬

ولد‭ ‬ريكي‭ ‬جاي،‭ ‬في‭ ‬بروكلين‭ ‬باسم،‭ ‬ريتشارد‭ ‬جاي‭ ‬بوتاش،‭ ‬ولم‭ ‬يتحدث‭ ‬للناس‭ ‬عن‭ ‬طفولته،‭ ‬ويرجح‭ ‬ان‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاده‭ ‬الحقيقي‭ ‬1946‭.‬

فيما‭ ‬توفي‭ ‬نيكولاس‭ ‬روج،‭ ‬المخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬البريطاني‭ ‬الشهير،‭ ‬الذي‭ ‬مثل‭ ‬في‭ ‬أفلامه‭ ‬نجوم‭ ‬ذائعة‭ ‬الصيت‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬ميك‭ ‬جاجر‭ ‬وديفيد‭ ‬بوي،‭ ‬عن‭ ‬90‭ ‬عاما،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وأكدت‭ ‬أسرة‭ ‬روج‭ ‬وفاته‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬“برس‭ ‬اسوسيشن“‭ ‬البريطانية‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬وصف‭ ‬ابنه‭ ‬نيكولاس‭ ‬روج‭ ‬جونيور‭ ‬والده‭ ‬بأنه‭ ‬“أب‭ ‬حقيقي“‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬للمخرج‭ ‬البريطاني،‭ ‬فيلم‭ ‬الإثارة‭ ‬“دونت‭ ‬لوك‭ ‬ناو“‭ ‬عام1973،‭ ‬دونالد‭ ‬ساذرلاند‭ ‬وجولي‭ ‬كريستي‭ ‬كأبوين‭ ‬ينعيان‭ ‬خسارة‭ ‬ابنتهما‭.‬

ووصف‭ ‬المعهد‭ ‬السينمائي‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬روج‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬مخرجا‭ ‬عظيما‭.‬