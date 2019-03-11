وفاء عامر متحمسة لحكايتي

القاهرة – الزمان

قالت الممثلة المصرية وفاء عامر (إن ما حمسها لتشارك في مسلسل حكايتي هو السيناريو الجيد والمختلف في قصته عن نوعية الأعمال المقدمة في الآونة الأخيرة).

وعن كون العمل من بطولة الممثلة ياسمين صبري، علقت عامر (بأنها سعيدة بأن تعطي شركة الإنتاج لياسمين الفرصة في أول بطولة لها)، وقالت (هي فنانة ملتزمة ومجتهدة كثيرا في عملها وعلى المستوى الشخصي هي فنانة تحترم كل من حولها).

ونفت عامر (أن تكون ضد وصول الفنانين الجدد الى البطولة)، وقالت (إنها مع إعطاءهم الفرصة، وكل ما تهتم به في إختياراتها هو أن يكون دورها مميزاً ويليق بمشوارها الفني الذي قدمته، ولم تقلق إطلاقا من المشاركة في المسلسل).