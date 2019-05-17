وفاء‭ ‬عامر‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬زميلتها‭ ‬لقب‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬العصر‭ ‬

القاهرة – الزمان
تحدثت الفنانة المصرية وفاء عامر، عن الفنانة ياسمين صبري، والتي تشاركها في السباق الرمضاني بمسلسل «حكايتي».
وقالت وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج «رسائل»، مع الإعلامية جيهان عبدالله، والمذاع عبر نجوم إف إم، إنها تطلق عليها لقب “فاتن حمامة العصر”، وأنا بأخذ منها التفاؤل والحب والحنان والحياة والاحترام وهي بنت غاية فى كل حاجة.. وهي القادمة بقوة.
مسلسل “حكايتي”، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة «سينرجي»، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلا من الفنانة وفاء عامر، و إدوارد، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، و أحمد بدير، واتامر شلتوت، و مها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، و جمال عبدالناصر، و مصطفى درويش، وسارة نخلة، و هبة عبدالحكيم.
كما وجهت وفاء عامر، رسالة للفنان رشدي أباظة، قالت فيها: «من النجوم اللي بالنسبة لي شيء مفرح حتى لما بتفرج عليه بالأبيض والأسود بقول ليه ما عشتش في الزمن ده.. بيعقدونا في رجالتنا بصراحة». واعتبرت وفاء عامر خلال الحلقة أن أهم دور قدمته هو مشهدها في فيلم «الليلة الكبيرة» عن الشخصية الصعيدية التي كانت تكلم الولي. ووصفت الدراما الصعيدية بأنها تستحق أن تجسدها والصعيد غني كرامة وحكايات وقصص كفاح تستحق الكثير.. وكشفت عن مشاركتها في مسلسل «هجرة الصعايدة»، وهو من كتابة ناصر عبدالرحمن. من جهة اخرى لم يحالف الحظ الفنانة المصرية مي عز الدين في هذا الموسم الرمضاني بعملها الدرامي الجديد «البرنسيسة بيسة»، حيث تعرضت للكثير من الانتقادات.
جمهور مي لم يحب فكرة العمل الذي تقدمه، وسخروا من أدائها، ووجدوا أنه مبالغ فيه، وانتشرت عدد من الكوميكس والصور التي تستهدف الهجوم عليها على مواقع التواصل. الفنانة الشابة لم تستطع تحمل النقد اللاذع من جمهورها وعبارات السخرية؛ فلم تجد أمامها سوى غلق خاصة التعليقات على صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»
في المقابل تلقت الدعم من قبل عدد كبير من زملائها بالوسط الفني بعد أن تعرضت للهجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السعدني، والذي أشاد بالعمل، وأكد أن مي بذلت فيه مجهودا واضحا.
كما أشادت بالعمل الفنانة دينا محسن «ويزو»، وكذلك الفنان حسام داغر، أحد أبطال المسلسل، والفنانة ريم البارودي.
ووجهت زينة أيضا رسالة إلى صديقتها مي من خلال حسابها الخاص عبر موقع أنستجرام، وأكدت لها أنها نجمة كبيرة صاحبة تاريخ طويل وخرج من أعمالها نجوم أصبحوا يقدمون الآن أعمالا منفردة.
الفنانة زينة طالبت صديقتها أن تظل فخورة بنفسها وبالملايين الذين يحبونها من الجمهور، وأكدت لها أنها تحب مسلسل «البرنسيسة بيسة».
«البرنسيسة بيسة»، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.