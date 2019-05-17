وفاء‭ ‬عامر‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬زميلتها‭ ‬لقب‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬العصر‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬وفاء‭ ‬عامر،‭ ‬عن‭ ‬الفنانة‭ ‬ياسمين‭ ‬صبري،‭ ‬والتي‭ ‬تشاركها‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬بمسلسل‭ ‬«حكايتي»‭.‬

وقالت‭ ‬وفاء‭ ‬عامر،‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬«رسائل»،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬جيهان‭ ‬عبدالله،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬نجوم‭ ‬إف‭ ‬إم،‭ ‬إنها‭ ‬تطلق‭ ‬عليها‭ ‬لقب‭ ‬“فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬العصر”،‭ ‬وأنا‭ ‬بأخذ‭ ‬منها‭ ‬التفاؤل‭ ‬والحب‭ ‬والحنان‭ ‬والحياة‭ ‬والاحترام‭ ‬وهي‭ ‬بنت‭ ‬غاية‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬حاجة‭.. ‬وهي‭ ‬القادمة‭ ‬بقوة‭.‬

مسلسل‭ ‬“حكايتي”،‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمعطى،‭ ‬وإخراج‭ ‬أحمد‭ ‬سمير‭ ‬فرج‭ ‬وإنتاج‭ ‬شركة‭ ‬«سينرجي»،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ياسمين‭ ‬صبري‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬وفاء‭ ‬عامر،‭ ‬و‭ ‬إدوارد،‭ ‬أحمد‭ ‬صلاح‭ ‬حسني،‭ ‬وأحمد‭ ‬حاتم،‭ ‬و‭ ‬أحمد‭ ‬بدير،‭ ‬واتامر‭ ‬شلتوت،‭ ‬و‭ ‬مها‭ ‬أبو‭ ‬عوف،‭ ‬و‭ ‬إسلام‭ ‬جمال،‭ ‬و‭ ‬أحمد‭ ‬جمال‭ ‬سعيد،‭ ‬ودنيا‭ ‬المصري،‭ ‬و‭ ‬جمال‭ ‬عبدالناصر،‭ ‬و‭ ‬مصطفى‭ ‬درويش،‭ ‬وسارة‭ ‬نخلة،‭ ‬و‭ ‬هبة‭ ‬عبدالحكيم‭.‬

كما‭ ‬وجهت‭ ‬وفاء‭ ‬عامر،‭ ‬رسالة‭ ‬للفنان‭ ‬رشدي‭ ‬أباظة،‭ ‬قالت‭ ‬فيها:‭ ‬«من‭ ‬النجوم‭ ‬اللي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬شيء‭ ‬مفرح‭ ‬حتى‭ ‬لما‭ ‬بتفرج‭ ‬عليه‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬بقول‭ ‬ليه‭ ‬ما‭ ‬عشتش‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬ده‭.. ‬بيعقدونا‭ ‬في‭ ‬رجالتنا‭ ‬بصراحة»‭. ‬واعتبرت‭ ‬وفاء‭ ‬عامر‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬دور‭ ‬قدمته‭ ‬هو‭ ‬مشهدها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬«الليلة‭ ‬الكبيرة»‭ ‬عن‭ ‬الشخصية‭ ‬الصعيدية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تكلم‭ ‬الولي‭. ‬ووصفت‭ ‬الدراما‭ ‬الصعيدية‭ ‬بأنها‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تجسدها‭ ‬والصعيد‭ ‬غني‭ ‬كرامة‭ ‬وحكايات‭ ‬وقصص‭ ‬كفاح‭ ‬تستحق‭ ‬الكثير‭.. ‬وكشفت‭ ‬عن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬«هجرة‭ ‬الصعايدة»،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬ناصر‭ ‬عبدالرحمن‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬لم‭ ‬يحالف‭ ‬الحظ‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬مي‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الرمضاني‭ ‬بعملها‭ ‬الدرامي‭ ‬الجديد‭ ‬«البرنسيسة‭ ‬بيسة»،‭ ‬حيث‭ ‬تعرضت‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭.‬

جمهور‭ ‬مي‭ ‬لم‭ ‬يحب‭ ‬فكرة‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه،‭ ‬وسخروا‭ ‬من‭ ‬أدائها،‭ ‬ووجدوا‭ ‬أنه‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه،‭ ‬وانتشرت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكوميكس‭ ‬والصور‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الهجوم‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭. ‬الفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬تحمل‭ ‬النقد‭ ‬اللاذع‭ ‬من‭ ‬جمهورها‭ ‬وعبارات‭ ‬السخرية؛‭ ‬فلم‭ ‬تجد‭ ‬أمامها‭ ‬سوى‭ ‬غلق‭ ‬خاصة‭ ‬التعليقات‭ ‬على‭ ‬صورها‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬«أنستجرام»

في‭ ‬المقابل‭ ‬تلقت‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬زملائها‭ ‬بالوسط‭ ‬الفني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرضت‭ ‬للهجوم،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬السعدني،‭ ‬والذي‭ ‬أشاد‭ ‬بالعمل،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مي‭ ‬بذلت‭ ‬فيه‭ ‬مجهودا‭ ‬واضحا‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بالعمل‭ ‬الفنانة‭ ‬دينا‭ ‬محسن‭ ‬«ويزو»،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفنان‭ ‬حسام‭ ‬داغر،‭ ‬أحد‭ ‬أبطال‭ ‬المسلسل،‭ ‬والفنانة‭ ‬ريم‭ ‬البارودي‭.‬

ووجهت‭ ‬زينة‭ ‬أيضا‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬صديقتها‭ ‬مي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬أنستجرام،‭ ‬وأكدت‭ ‬لها‭ ‬أنها‭ ‬نجمة‭ ‬كبيرة‭ ‬صاحبة‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬أعمالها‭ ‬نجوم‭ ‬أصبحوا‭ ‬يقدمون‭ ‬الآن‭ ‬أعمالا‭ ‬منفردة‭.‬

الفنانة‭ ‬زينة‭ ‬طالبت‭ ‬صديقتها‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬فخورة‭ ‬بنفسها‭ ‬وبالملايين‭ ‬الذين‭ ‬يحبونها‭ ‬من‭ ‬الجمهور،‭ ‬وأكدت‭ ‬لها‭ ‬أنها‭ ‬تحب‭ ‬مسلسل‭ ‬«البرنسيسة‭ ‬بيسة»‭.‬

«البرنسيسة‭ ‬بيسة»،‭ ‬تأليف‭ ‬فاروق‭ ‬هاشم‭ ‬ومصطفى‭ ‬عمر‭ ‬إخراج‭ ‬أكرم‭ ‬فريد‭ ‬وإنتاج‭ ‬شركة‭ ‬سينرجى،‭ ‬وبطولة‭ ‬مى‭ ‬عز‭ ‬الدين،‭ ‬بوسى،‭ ‬أمير‭ ‬المصرى،‭ ‬ونجم‭ ‬مسرح‭ ‬مصر‭ ‬محمد‭ ‬أنور،‭ ‬سليمان‭ ‬عيد،‭ ‬وايمان‭ ‬السيد،‭ ‬حجاج‭ ‬عبدالعظيم،‭ ‬وحسام‭ ‬داغر،‭ ‬وسامى‭ ‬مغاورى،‭ ‬وضياء‭ ‬الميرغنى‭.‬