وغسلنا أيدينا منهم – حسين الصدر
-1-
قال الشاعر المرحوم عبد الحسين الأزري :
ممن تحدّر من صلبي غسلتُ يدي
فكيف أرجو الوفا ممن أصاحِبُهُ
والسؤال الأن :
ما معنى غسل اليد ؟
والجواب :
إنّ غسل اليد كناية عن انطفاء شموع الأمل ..!
وبمقدورك القول أيضاً :
إنّ غسل اليد كناية عن الوصول الى طريق مسدود، حيث لا تلوح أية بوّابه للخلاص من المأزق …
واذا كان الأزري قد غسل يديه من أولاده الصلبيين، فكيف به مع الآخرين الذين لا تربطهم به رابطة النسب والدم ؟
والأرجح عندي أنَّ الشاعر لم يرد بهذا البيت هجاء أولاده ، وانما أراد الاشارة الى انخفاض منسوب الشهامة والمروءة والانسانية عند أبناء جيله القريبين منه فضلاً عن الأبعدين ..
وعلى كل حال :
فان الأمور نسبية – كما يقولون-
فحين يُقاس أبناء جِيلِهِ الى ” الانصار ” في المدينة المنورة – الذين أقدم منهم من أقدم على تطليق زوجته الثانية ليتاح لاخيه (المهاجر) ان يتزوجها، مكتفيا بزوجة واحدة ، يصبح جيلُهُ مصاباً بداء الأنانية والنرجسية …
-2-
وفي اواخر الستينيات في القرن الماضي دعانا صديق كريم الى تناول طعام الغداء في منزله بالكوفة .
وكان الامام الشهيد الصدر – رضوان الله عليه – على رأس المدعوين وحين أكمل السيد الشهيد الصدر غداءه بادره صاحب المنزل قائلاً
أتحبون أنْ تغسلوا يديكم ؟
فأجابه السيد الصدر قائلاً :
” انا لا أغسل يدي منك “
وكان جوابا في منتهى البلاغة والروعة، حيث أَشْعَرَ صاحبَ المنزل انّه رجل واعد في منظور السيد الصدر ، وهذا ما يملأ نفسه بالارتياح ويجعله واثقاً من تقدير السيد له والتعويل عليه …
وهنا جاءت الصورة مباينة للصورة السابقة تماماً ، حيث غَسَلَ (الازري) يده هناك ، ولم يغسل الامام الشهيد الصدر يده هنا ..!!
?
والسؤال الآن :
ما هو رأي معظم المواطنين العراقيين في أغلب المتسنمين للمناصب والمواقع الكبرى في الهيكل العام للدولة في هذه المرحلة الراهنة، ونعني بها – مرحلة ما بعد سقوط الصنم الكبير في 9/ 4 / 2003 وحتى ساعتك هذه ؟
يؤسفنا ان نقول :
انهم غسلوا أيديهم بقوالب عديدة من الصابون مِنْ كلّ سياسيْ الصُدفة، والمُصرّين على المحاصصات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، كما انهم غسلوا أيديهم ممن اختصروا العراق بأنفسهم واعتبروه البقرة الحلوب ، لهم ولذويهم وأقربائهم وأنصارهم فقط ..
اننا نقرع أجراس الانذار لكل اولئك السلطويين السادرين في غيّهم فلم يعد الشعب العراقي قادراً على تحمل المزيد من تلك الممارسات الفجّة ، التي جعلت السلطويين في وادٍ وسائر المواطنين في واد آخر …
لقد صبروا على ما هو أمرّ من الصبر كما قال الشاعر :
سأصبرُ حتى يعلم الصبر انني
صبرتُ على شيءٍ أمرّ من الصبرِ
ولكنّ الصبر قد نفذ …
والجمر قد اتقد …
ولا حول ولا قوة الاّ بالله العلي العظيم .