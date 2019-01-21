وغسلنا أيدينا منهم – حسين الصدر

-1-

قال الشاعر المرحوم عبد الحسين الأزري :

ممن تحدّر من صلبي غسلتُ يدي

فكيف أرجو الوفا ممن أصاحِبُهُ

والسؤال الأن :

ما معنى غسل اليد ؟

والجواب :

إنّ غسل اليد كناية عن انطفاء شموع الأمل ..!

وبمقدورك القول أيضاً :

إنّ غسل اليد كناية عن الوصول الى طريق مسدود، حيث لا تلوح أية بوّابه للخلاص من المأزق …

واذا كان الأزري قد غسل يديه من أولاده الصلبيين، فكيف به مع الآخرين الذين لا تربطهم به رابطة النسب والدم ؟

والأرجح عندي أنَّ الشاعر لم يرد بهذا البيت هجاء أولاده ، وانما أراد الاشارة الى انخفاض منسوب الشهامة والمروءة والانسانية عند أبناء جيله القريبين منه فضلاً عن الأبعدين ..

وعلى كل حال :

فان الأمور نسبية – كما يقولون-

فحين يُقاس أبناء جِيلِهِ الى ” الانصار ” في المدينة المنورة – الذين أقدم منهم من أقدم على تطليق زوجته الثانية ليتاح لاخيه (المهاجر) ان يتزوجها، مكتفيا بزوجة واحدة ، يصبح جيلُهُ مصاباً بداء الأنانية والنرجسية …

-2-

وفي اواخر الستينيات في القرن الماضي دعانا صديق كريم الى تناول طعام الغداء في منزله بالكوفة .

وكان الامام الشهيد الصدر – رضوان الله عليه – على رأس المدعوين وحين أكمل السيد الشهيد الصدر غداءه بادره صاحب المنزل قائلاً

أتحبون أنْ تغسلوا يديكم ؟

فأجابه السيد الصدر قائلاً :

” انا لا أغسل يدي منك “

وكان جوابا في منتهى البلاغة والروعة، حيث أَشْعَرَ صاحبَ المنزل انّه رجل واعد في منظور السيد الصدر ، وهذا ما يملأ نفسه بالارتياح ويجعله واثقاً من تقدير السيد له والتعويل عليه …

وهنا جاءت الصورة مباينة للصورة السابقة تماماً ، حيث غَسَلَ (الازري) يده هناك ، ولم يغسل الامام الشهيد الصدر يده هنا ..!!

?

والسؤال الآن :

ما هو رأي معظم المواطنين العراقيين في أغلب المتسنمين للمناصب والمواقع الكبرى في الهيكل العام للدولة في هذه المرحلة الراهنة، ونعني بها – مرحلة ما بعد سقوط الصنم الكبير في 9/ 4 / 2003 وحتى ساعتك هذه ؟

يؤسفنا ان نقول :

انهم غسلوا أيديهم بقوالب عديدة من الصابون مِنْ كلّ سياسيْ الصُدفة، والمُصرّين على المحاصصات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، كما انهم غسلوا أيديهم ممن اختصروا العراق بأنفسهم واعتبروه البقرة الحلوب ، لهم ولذويهم وأقربائهم وأنصارهم فقط ..

اننا نقرع أجراس الانذار لكل اولئك السلطويين السادرين في غيّهم فلم يعد الشعب العراقي قادراً على تحمل المزيد من تلك الممارسات الفجّة ، التي جعلت السلطويين في وادٍ وسائر المواطنين في واد آخر …

لقد صبروا على ما هو أمرّ من الصبر كما قال الشاعر :

سأصبرُ حتى يعلم الصبر انني

صبرتُ على شيءٍ أمرّ من الصبرِ

ولكنّ الصبر قد نفذ …

والجمر قد اتقد …

ولا حول ولا قوة الاّ بالله العلي العظيم .