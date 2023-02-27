وعود في زمن الفرهود – قابل الجبوري

كثرث الوعود ونقضت العهود وكثر الفرهود فساد واختلاس أموال واحكام مع وقف التنفيذ وهذا مانعيشه على واقع التجديد

في بداية الأمر استبشر البعض منا وأعتقد أن الأمر سيتحسن افضل من سابقه وبدأت الوعود وزعموا لنا مازعموا واعتقدنا إننا سنعيش بحرية وأمن وأمان واستقرار البلاد والازدهار الاقتصادي الاجتماعي والثقافي ومرت ايام وشهور وسنين والشعب ينتظر الوعود ولا من جدوى.

وانتهى عصر الوعود وتلاه عصر العهود حيث بدأت التصريحات الرنانة سأفعل وسأبني وسأعمر وسأنجز كل احتياجاتكم مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالحي ومضى الوقت حتى انتهت فترة العهود ليطل مرة أخرى عصر الوعود فبدأت من سنصدر الكهرباء خلال الصيف المقبل إلى الدول المجاورة ثم ملف التعيينات لتنتهي بمبادرة (داري) وقطع الأراضي السكنية ومضت الوعود مع الايام كما مضت العهود من قبلها.واليوم استبشرنا بوعود جديدة مفادها (قطع اراضي للمتقاعدين وصرف مبالغ الاجازات التراكمية ومبلغ 500الف دينار تصرف للموظف في أول يوم انفكاكه من دائرته ) وهنا لانعرف هل سيتم تحقيق ذلك والوفاء بالوعود الجديدة ام أنها ستذهب كسابقاتها 0وهل يعلم السيد رئيس الوزراء أن العلاوات والترفيعات للموظفين متوقفة منذ سنة بسبب عدم إقرار الموازنة وان هناك المئات من الموظفين في كافة الوزارات بانتظار (علاماتهم وترفيعاتهم) التي ترفع بعض الشيء من مخصصاتهم الضئيلة ورواتبهم المتدنية خاصةً بعد ارتفاع الدولار حيث أن نسبة 50 بالمئة من الموظفين لايتجاوز راتبه الكلي (300) الف دينار شهرياً وأغلب هؤلاء يسكنون بالإيجار وأصحاب عوائل كبيرة .فنحن ندعو إلى وضع دراسة وحلول سريعة لمشكلة أصحاب الرواتب الدنيا سوى من الموظفين أو المتقاعدين ودراسة الموضوع بجدوى بعيداً عن العهود والوعود ووضع حلولاً سريعة ومناسبة لهذه المعضلة الكبيرة التي يعاني اصحابها ولا من منجد ينجدهم .كلكم تعرفون مدى انتشار البطالة وعدم توفر فرص العمل مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع إيجارات البيوت فكيف لموظف يسكن ايجار بمبلغ (مليون) دينار وراتبه الشهري (300) الف دينار كيف تكون المقارنة هنا .ياحبذا لو وضعت دراسة وحلول سريعة ومناسبة لحل هذه المشاكل التي أصبح اغلب أبناء الشعب العراقي يعانون منها ولنعمل من أجل عراقنا وشعبنا الصابر بجد ولنترك الوعود والعهود جانباً ونكون واقعيين اكثر من أجل أن نرتقي نحو المجد والعلى والتحضر.