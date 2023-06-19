النجف تحتضن بطولة أندية الكيك بوكسنگ للأشبال والناشئين

وطني اليد يبدأ الإستعداد للمسابقة العربية

بغداد- الزمان

يبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد، التحضير للبطولة العربية في الجزائر.

وقال المتحدث باسم الاتحاد كاظم كامل في تصريح صحفي إن الاتحاد العراقي بكرة اليد، وجه الدعوة إلى لاعبي منتخبنا الوطني للتجمع في بغداد وذلك للبدء بالتحضيرات من أجل المشاركة في الدورة العربية التي ستنطلق شهر تموز المقبل بالجزائر.

وبين إن الدعوة شملت الأسماء التي وقع عليها الاختيار من قبل الجهاز الفني الذي يقوده المصري شريف مؤمن بعد متابعته الميدانية لمباريات الدوري المنصرم والذي أختتم نهاية شهر نيسان الماضي، مبيناً أن القائمة ضمت 28 لاعبا يمثلون مختلف أندية الدوري الممتاز وسيعمل اتحاد اللعبة على توفير كل المستلزمات الضرورية لإنجاح هذه المشاركة العربية.

وعلى صعيد اخر اعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسنگ، عن احتضان محافظة النجف لبطولة الاندية العراقية لفئتيّ الأشبال والناشئين، نهاية الأسبوع الجاري.

فئة أهم

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد احمد رحيم ان قاعة نادي الكوفة الرياضي في النجف ستحتضن بطولة أندية العراق للكيك بوكسينگ للفترة من 22 – 24 من شهر حزيران الجاري.

وبين ان الاتحاد حدد أعمار اللاعبين الأشبال المشاركين من 10 إلى 12 سنة والتي تعتبر الفئة الأهم التي حرص الاتحاد على إعدادها وتهيئتها لتكون قاعدة للمنتخبات الوطنية مستقبلاً.

واضاف كما حدد الاتحاد أعمار اللاعبين الناشئين من 13 الى 15 سنة لتكون ضمن منافسات البطولة.

ولفت رحيم الى ان اتحاد اللعبة الزم اللاعبين المشاركين اصطحاب البطاقة الموحدة للتأكد من أعمارهم وعدم حدوث تزوير بالأعمار.

وختم بالقول ان اتحاد الكيك بوكسينگ في اجندته لهذا الموسم الكثير من البطولات المحلية للفئات كافة والــــــــتي سيـعلنها لاحــــــــقاً.

يذكر ان المنتخب العراقي للكيك بوكسينغ، حقق لقب البطولة العربية الثالثة عشــــــر التي جرت في شهر ايلول سبتمبر من العام الماضي في العاصمة السورية دمشق بمشاركة نحو 160 لاعباً مثلوا أحد عشر منتـــــــخباً عربـــــــياً، بعد ان تمكن لاعبو المنتخب العراقي من إحراز 31 وساماً ملوناً بواقع 17 وساماً ذهبياً، و9 أوسمة فضــــــية، و5 برونزيات.