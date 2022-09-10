وطني الطائرة البارالمبي يُعسكر في إيران إستعداداً لكأس العالم

بغداد – هشام السلمان

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة البارالمبي أحمد حسن عامر ، ان المنتخب العراقي الوطني للعبة غادر فجر الجمعة متوجها الى ايران لإقامة معسكرا تدريبيا هناك استعدادا لبطولة كأس العالم .

وأضاف رئيس الاتحاد ان المعسكر التدريبي يستمر لمدة عشرة ايام بقيادة المدرب المحترف الايراني الذي تم التعاقد معه مؤخرا وذلك لتهيئة الاجواء الملاؤمة للاعداد وبالتالي التهيئ التام للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة .

وأوضح حسن ان المعسكر التدريبي سيُقام تحديدا في الاهواز ومن الممكن الاستفادة من المعسكر من خلال توفير بعض المباريات التجريبية مع الفرق المتواجدة هناك مؤكدا ان بطولة كأس العالم بالكرة الطائرة من المؤمل ان تُقام في شهر تشرين الثاني المقبل بالبوسنة.