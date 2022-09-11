وطني الصالات يواجه أوزبكستان ولبنان إستعداداً لكأس آسيا

بغداد- الزمان

أعلنَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم خوضَ منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات أربع مبارياتٍ وديّة استعداداً للمشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا 2022 لكرةِ الصالات في الكويت.

وقالَ رئيسُ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة، علي عبد الحسين: إن الاتحاد وفرَ أربع مبارياتٍ وديّة أمام منتخبات أوزبكستان ولبنان تحضيراً للنهائياتِ الآسيوية.

وأضافَ: إن منتخبنا الوطنيّ سيغادرُ يوم غد الأحد صوب العاصمةِ الأوزبكية “طشقند”، لخوضِ مباراتين وديتين أمام منتخبِ أوزبكستان. مشيراً إلى: إن وفد المنتخب سيتوجهُ بعدها مباشرةً إلى بيروت لمواجهةِ منتخب لبنان في مباراتين وديتين .

جهاز فني

وكانَ مدير الجهاز الفني محمد ناظم الشريعة قد اختار 15 لاعباً للسفر إلى أوزبكستان ولبنان، وهم وليد خالد – حيدر مجيد – رافد حميد – سالم فيصل – علي شهاب – فهد ميثاق – مصطفى إحسان – مهند عبد الهادي – طارق زياد – غيث رياض – محب الدين جمعة – محمد رعد – ضرغام عبد الأمير. والحراس زاهر مهدي – محمد سامي.

ويبدأ منتخبنا لكرةِ الصالات مشواره في نهائياتِ كأس آسيا ضمن المجموعةِ الأولى أمام تايلند في السابع والعشرين من شهر أيلول الحالي، ومن ثم مع الكويت، وبعدها أمام عمان في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.الجديرُ بالذكر أن الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا يتألفان من المدير الفني محمد ناظم الشريعة، وحسين عبد علي وحميد شانديزي مدربين مساعدين، وميشيل يوخنا بطرس مدرباً لحراس المرمى، وعبد وهـــــــــاب محمد رحيم خان مدرباً للياقة، ومصـــــــــطفى عبد الكريم مترجماً والمدير الإداري علي عيسى.