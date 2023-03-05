وطني الصالات يختتم معسكره التدريبي بالفوز على إستونيا

بغداد – الزمان

اختتم منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، مبارياته الوديّة ضمن معسكره التدريبيّ المقام بالعاصمةِ المغربيّة الرباط، والذي يأتي ضمن إطار استعداداته للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعوديّة في شهر حزيران المُقبل، بالفوز على منتخبِ إستونيا بأربعة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على أرضيةِ صالة مولاي عبد الله.وشهدت المباراة حضورَ النائب الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم علي جبار وعضو المكتب التنفيذيّ فراس بحر العلوم والسفير العراقيّ في المملكةِ المغربية بوتان دزه يى وموظفي السفارة.

وانتهى الشوطُ الأول بتقدم منتخبنا الوطنيّ بثلاثة أهدافٍ نظيفة جاءت عن طريق اللاعبين حسين علي ومصطفى إحسان وغيث رياض.

وفي النصفِ الثاني عزز أسودُ الرافدين رصيدهم من الأهداف بهدفٍ رابعٍ أحرزه اللاعب علي شهاب، لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات بأربعة أهدافٍ مقابل لا شيء.

الجدير بالذكر أن منتخبنا خاضَ مباراتين وديتين أمام منتخب المغرب، انتهت الأولى بخسارته بخمسة أهدافٍ مقابل هدفين، في حين انتهت المواجهةُ الثانية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. وحرص الجهازُ الفنيّ لمنتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، بقيادة المدرب “محمد ناظم الشريعة”، في هذه المواجهاتِ التجريبيّة على الوقوف على قدراتِ اللاعبين الشباب الذين تمّ ضمهم حديثاً إلى صُفوف المنتخب، تمهيداً للوصول إلى الجاهزيةِ التامة، إلى جانبِ التركيز على النقاط الإيجابيّة ومعالجة مواطن الضعف ورصد الملاحظات بهدف تعزيز مسيرةِ الإعداد لبطولةِ كأس العرب والتصفيات الآسيويّة.