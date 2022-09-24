وطني الصالات يباشر تدريباته في الكويت إستعداداً لكأس آسيا

بغداد- الزمان

وصلت بعثةُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات إلى دولةِ الكويت واتخذت من فندقِ كراون بلازا مقراً لها تحضيراً للمشاركةِ في بُطولةِ كأس آسيا التي يضيفها مجمعُ الشيخ سعد العبدالله للصالاتِ المغلقة في منطقةِ صباح السالم للفترة من 27 أيلول الحالي حتى 8 أكتوبر المقبل.

واكتملت صفوفُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات بالتحاقِ المدرب محمد ناظم الشريعة قادماً من إيران.

رحلة السفر

وأجرى المنتخبُ حدته التدريبيّة الأولى في قاعةِ جابر الأحمد، واشتملت على التدريباتِ الترويحيّة للتخفيف من رحلةِ السفر، فضلاً عن بعض التدريباتِ البدنيّة والجوانب التكتيكيّة والخططيّة.

وأكدَ مدرب المنتخبِ الوطنيّ لكرةِ الصالات، محمد ناظم الشريعة إن منتخبنا للصالاتِ وصل إلى مرحلةِ الجاهزيّة التامةِ التي تؤهله للدخولِ في منافساتِ نهائيات آسيا والذي وضعته القرعة في مجموعةٍ صعبةٍ هي المجموعة الأولى الى جانب منتخبات عمان والكويت وتايلند، وإذا ما نظرنا الى مستوياتِ هذه المنتخبات الثلاثة فنراها من بين الأفضل في آسيا، لكننا سنكون منافسين ونداً قوياً لهم، ونسعى للظفر ببطاقةِ التأهلِ للدور اللاحق.

وأشارَ الشريعة إلى: إن تحضيرات أسود الرافدين للبطولةِ الآسيويّة كانت مميزةً من حيث نوعيةِ التدريبات وخوض المبارياتِ التجريبيّة، إذ واجهنا أوزبكستان مرتين، وكذلك الأمر مع لبنان في بيروت، وسننهي تحضيراتنا في الكويت للدخولِ بقوةٍ في أجواءِ البُطولة.