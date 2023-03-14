وطني الشباب في إختبار مهم أمام اليابان وتعادل الجوية مع الشباب السعودي

الناصرية- باسم الركابي

تتجة الانظار لملعب يار في أوزبكستان عندما يخضع وطني الشباب لاختبار مهم جدا عند الواحدة ظهر اليوم الاربعاء في نصف نهائي مسابقة منتخبات شباب آسيا تحت سن20سنة في مواجهة منتخب اليابان بعدتاهلة للمباراة المذكورة بالفوز على منتخب ايران في ربع النهائي بهدف علي جاسم د91 وقبلها قطع تذكرة التاهل الثانية لفرق المجموعة الاولى من فوز على اندونيسيا بهدفين وخسارة من أوزبكستان بهدف وتعادل مع سوريا بهدف فيما تاهلت اليابان اثر الفوز على الاردن بهدفين الاحد وكانت قد تصدرت مجموعتها الرابعة بالعلامة الكاملةمن الفوز في ثلاث مباريات على فرق الصين بهدفين لواحد وعلى قيرغيزستان بثلاثة أهداف وعلى السعودية بهدفين لواحد وكلاهما سيلعبان بكاس العالم للبطولة ومطلوب من لاعبي الوطني الذي يحظى بمزيد من الاستقرار والثقة مقابلة صاحب ثاني افضل هجوم (7) اهداف بجهد استثنائي ومميز لانجاز المهمة على اكمل وجه وتحقيق الانتقال لخوض نهائي البطولة ومواصلة كتابة وصناعة الانجاز الآسيوي لدعم تاهل كاس العالم ويتوجب عكس قوته والظهور اكثر افضلية من خلال اللعب القوي لتجاوز اختبار اليابان الذي يتطلب تقديم المستوى الجماعي والاستحواذ على الكرة وبمهارات فردية واداء جماعي اذا ما أراد الانتقال لخوض نهائي البطولة ويدرك لاعبي الفريق سيكونون امام منافس صعب و قوي للغاية و متكامل وجاهز وعلى منتخبنا الذي نضج فرض نفسه بعد اكثر وفي عكس المستوى الجيد وخوض اللقاء بدون اخطاء وبمعنويات عالية بعد تخطي ايران وخوض المباراة بحماس و بشعار لابديل عن الفوز وان يكون المجموع بالقادر على تحقيق النتيجة ومعها رغبة الشارع وإكمال مسيرة المشاركة الجيدة بفضل تألق اللاعبين.

عماد محمد

ويعلم عماد محمد ان مهمة اليابان تتطلب تقديم أعلى مستوى واتخاذ كل الخطوات التي من شانها تامين المطلوب لتحقيق حلم اللقب بعد المستوى المقنع امام ايران لكن كل شيء مختلف امام اليابان القوية و لتحديات المهمة ومستوى الطرف الآخر ونوعية المباراة وخصوصيتها في تقرير مصير الوصول للنهائي العنوان الأبرز وحان الوقت لتحقيق المنجز بعد تجاوز مخاوف المباريات من جولة لاخرى قبل عبور احد المرشحين للقب في الربع النهائي ما يجعل منهم بالقادرين في خوض اختبار غير سهل ويعرف الجهاز الفني حجم المهمة وظروفها وخوض مثل هذه المباراة بالتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم من يفوز ومن يخسر والكل يعرف مدى صعوبة اللقاء لكن على المدرب استغلال قدرات الفريق والتحلي بالصبرو الشحاعة والاعتماد على من وصل بالفريق لمباراة إليوم ومحاولة القيام بافضل ما يمكن بعد تحسن واضح ما يجعل دخول لقاء اليوم برغبة الفوز .

منتخب اليابان

من جانبه ظهر منتخب اليابان قويا بكل ما تعنيه الكلمة منذ الجولة الأولى وخاض مبارياته بتفوق ووضع أسس الخروج بالنتائج وفي ارجحية ومؤثر جدا بجميع عناصرة دون استثناءوقدم مباريات مهمة والقدرات عالية واستغل الفرص ويلعب كرة شاملة كما يمتلك قوة هجومية ودفاع يوازي دفاع الوطني بتلقي كل منهما هدفين لكن هذا لا يمنع ان يقوم وطني الشباب بدوره و في تفادي الصعوبات في ظل الحالة المختلفة بعد التاهل لنهائيات كأس العالم ما يجعله قادر على تحجيم قوة المنافس وحسم الامور والتقدم بثقة لخوض نهائي السبت وان يكون على الموعدمع المنجز ولمواصلة الرحلة بثقةنحو اندونيسيا.

كاس العالم

وكانت المنتخبات الأربعة العراق ،أوزبكستان وكوريا الجنوبية واليابان قد تأهلت لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام في اندونيسيا وتمني النفس في انهاء مهمة اليوم للصراع على خطف اللقب الآسيوي ما يجعل من مباراتي اليوم على أشدها من اجل الوصول للقاء الختام والوقوف على ناصية المجد وكل شيء متوقف على نتيجة اليوم التي ينتظرها الرباعي الذي يكون قد تمتع براحة استعدادا لخوض لقائي الطريق المؤدية للصراع على اللقب لاعتبارات معروفة لكن الاهم ان يكون منتخب الشباب عند رغبة الكل واسعادهم.

تعادل الجوية والشباب

انتهى لقاء القوة الجوية مع الشباب السعودي الذي جرى امس الاول في ملعب البصرة الدولي ضمن بطولة الملك سلمان للأبطال بالتعادل بهدف عندما تقدم المضيف بهدف كرار نبيل د37 انسجاما مع بداية واضحة سيطر على مسار الامور وبعد عدة محاولات على مرمى الشباب ترجم تفوقه بالهدف المذكور ومعها ارتفع نسق الاداء وشكلت الاسماء التي يعول عليها قحطان جثير مصدر قوة وتاثير ومواصلةالاداء الواضح لكنها لم تستغل تفوقها في صنع فرصة تعزيز التقدم باكثر من هدف وتحقيق الاريحية والمرور بافضلية اكبر من الشوط الأول الذي استحق التفوق والتقدم قبل ان يفشل الدفاع ومن خلفه فهد طالب محاولات المنافس في ادراك التعادل والزامه.الخروج متاخرا بالهدف من الشوط الأول.

الشوط الثاني

ودانت السيطرة للشباب مع بداية الشوط الثاني وبشكل مؤثر واندفع للهجوم وبضغط متواصل سعيا لإدراك التعادل وهو ما حصل د69 من تسديدة ارون بوبيندز هزت شباك الأزرق وشهدت المباراة إلغاء الحكم اللبناني هدفا لتركي العمار مقابل ألغاء هدفا للاعب الجوية محمد قاسم قبل نهاية وقت المباراة بداعي التسلل التي تألق فيها حارس الجوية وتصدى لاكثر من كرة خطرة بعداختلاف اداء الشباب الذي كاد أن يعود بكامل النقاط بسبب تراجع الجوية الذي كان ان يتصرف بطريقة لعب مؤثرة للحفاظ على تقدمه للاخير قبل تاجيل الحسم والتاهل للدور التالي لمباراة الذهاب في السادس عشر من نيسان المقبل في السعودية متوقع ستكون صعبة خصوصا ان الشباب لعب بنقص عدد من عناصرة المؤثرة لمختلف الاسباب.

الدوري الممتاز

زاد نفط ميسان من متاعب النفط بالفوز عليه بهدفين لواحد في آخر لقاءات الجولة العشرين من الممتاز بعدما تقدم النفط د84 بهدف احمد عبد الرزاق وادرك ميسان التعادل بهدف عكسي وقبلها كسر التعادل عن طريق علي كريم د95 وتحقيق الفوز ليبقى النفط في دوامة النتائج ويواجه خطر ترك مكانه جراء فقدان السيطرة واستمرار الاداء الضعيف وفي اسوء مستوى ومشاركة وافتقادة للحلول في الموقع الثامن عشر 16والفائز سابع الموقف 31.