وصول 12 ألف حاج إلى السعودية لأداء المناسك

بغداد – ندى شوكت

بلغ عدد الحجّاج الوافدين الى الديار المقدسة، اكثر من 12 الف حاجاً، بحسب الهيئة العليا للحج والعمرة. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (هنالك الف و44 حاجاً وصلوا الى المدينة المنورة، و2338 حاجاً في مكة)، واضاف ان (الهيئة اعلنت في وقت سابق استعدادها لإرسال 37 الف عراقي، لأداء مناسك الحج خلال العام الجاري)، مبيناً ان (الهيئة وبالتعاون مع وزارة النقل وملاكات المنافذ والاسناد الامني، سعت الى توفير الخدمات اللوجستية ومنظومة النقل البري والجوي، لتنفيذ خططها التشغيلية عبر الملاكات الفنية المتخصصة لخدمة الحجّاج خلال العام الجاري)، واشار الى (تأمين وصولهم بإنسيابية في مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية والسككية)، واضاف ان (الاستعدادات شملت الخطط التشغيلية لتنفيذ مرحلتي وصول الحجّاج ومغادرتهم عبر اكثر من 7 الاف رحلة طيران هبطت في مطارات السعودية ابرزها الملك عبدالعزيز في جدة، و الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، و الطائف الدولي)، مؤكداً ان (الهيئة العامة للطرق، تولّت تنظيم شبكة الطرق الوطنية كافة ونصب لوحات إرشادية وتحذيرية بإجمالي تسهم في رفع مستوى السلامة والجاهزية، الى جانب توفير وجبات طعام للحجّاج اثناء الرحلات). من جانبها اعلنت الشركة العامة للموانئ، انهاء إجراءات الاستقبال والتفويج، لضمان وصول الحجاج وتأدية مناسكم وفق خطة تشغيلية ولوجستية متكاملة تستوعب استقبال اكثر من 10 آلاف حاج عبر ميناء جدة الإسلامي، وتخصيص ملاكات وحافلات لنقل الوافدين ).