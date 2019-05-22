إعلان موعد إنجاز أول مصنع للأدوية في كربلاء

وصول وفد صناعي عراقي إلى روسيا

موسكو – الزمان

كربلاء – محمد ظاهر فاضل

وصلت وفود عراقية عالية المستوى إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر الصناعات الرقمية الذي يقام في إنابوليس بضواحي عاصمة جمهورية تتارستان الروسية. وكتب السفير العراقي لدى موسكو حيدر العذاري على حسابه الشخصي في تويتر، الإثنين (وصل إلى موسكو وفد من وزارتي الصناعة والمعادن والاتصالات برئاسة الوكيل الأقدم للوزارة عادل كريم للمشاركة في مؤتمر الصناعة الرقمية). وكان العذاري أكد في مؤتمره الصحفي الأخير، الذي عقد في المجموعة الإعلامية روسيا سيغودنيا أن العراق (يتطلع إلى زيادة التعاون التجاري مع روسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل زيادة حجم التعاون بين البلدين. وتستضيف مدينة إنابوليس العلمية، التي تعتبر أحدث مدينة في روسيا المعاصرة، في المدة 22-24 أيار الجاري، فعاليات المؤتمر الرابع لـ” الصناعات الرقمية في روسيا). ويجمع المؤتمر ممثلي مؤسسات حكومية، وشركات صناعات كبرى في روسيا ودول أخرى، بالإضافة إلى رجال أعمال وعلماء وخبراء، مستثمرين وممثلي المؤسسات التنموية الحكومية. ويشارك في المؤتمر هذه السنة أكثر من 5000 موفد و370 متحدثاً.

انتاج أدوية

وأعلنت شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحــــسينية المقدسة عن تواصل العمل في مصنع انتاج الادوية في محافظة كربلاء. وقال مدير الشركة حسن رشيد جواد العبايجي في بيان امس ان (المشروع يعد النواة الاولى لبناء مصنع الادوية في محافظة كربلاء بمساعدة ذوي الاختصاص في هذا المجال). وأضاف (سيتم انشاء المصنع وفق المواصفات العالمية الرصينة وبما يتناسب مع الشروط الصحية والانظمة العلمية العالمية), لافتا الى ان (المصنع سينتج أكثر من 200 صنف من مختلف العقاقير الطبية). وتابع العبايجي ان (المشروع شيد على ارض مساحتها 12,500 متر مربع) وأكد ان (الاعمال المدنية جارية على قدم وساق ومن المؤمل ان يرى النور خلال السنوات الثلاث القادمة).

ولفت الى ان (المشروع يهدف الى خلق قاعدة صناعية طبية في محافظة كربلاء تسهم برفد العراق بالأدوية المحلية ومن اجود المناشئ العالمية لتخفيف الثقل المادي على المواطنين عن طريق تخفيض تكاليف الشراء, بالإضافة الى جعل مدينة كربلاء عاصمة طبية للعراق فضلا عن تشغيل الايدي العاملة واستثمار الطاقات الطبية في البلد).