وصول قطع الآثار المعارة لبريطانيا إلى بغداد

بغداد – فائز جواد

نظمت وزارة الثقافة والسياحة والاثار ، مراسيم استعادة 6 ا لاف قطعة اثارية كانت قد استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ عام 1923 وذلك في مطار بغداد الدولي. وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس انه (بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزير أحمد فكاك البدراني ، اقامت الوزارة في مطار بغداد مراسيم استعادة الاثار المعارة لبريطانيا). وقرر رشيد، في وقت سابق ،إعادة القطع الآثارية المعارة لبريطانيا أثناء عودته. وجرت في مبنى السفارة العراقية في لندن الجمعة الماضية ، مراسم تسلم 6 الاف قطعة آثارية من بريطانيا كانت قد استعارتها من العراق لأغراض الدراسة منذ عام 1923. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (ذلك جاء على هامش زيارة رشيد إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث قرر الرئيس إرجاع القطع الآثارية من لندن إلى بغداد خلال عودته إلى البلاد بعد اختتام زيارته إلى بريطانيا، وتسليم القطع أصوليا إلى المتحف العراقي). وافصحت وزارة الخارجية، عن تمكنها من اعادة اكثر من 34 ألف قطعة أثارية منذ العام 2019.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدبلوماسية العراقية نجحت في إعادة 34502 قطعة أثارية منذ العام 2019 وحتى الآن)، واضاف ان (هذه القطع اعيدت من دول الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية واسبانيا ولبنان ومدن بيرن وطوكيو ولاهاي وبرلين وروما)، واشار الى ان (هناك تنسيقاً مع 10 دول لاسترداد القطع الأثارية)، وتابع انه (تم إعادة الآثار المعارة مؤخراً ،يأتي ضمن رؤية الدبلوماسية العراقية).