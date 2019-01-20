وصول جثمان مكتشفة آشورية الجنائن المعلّقة

بغداد – ندى شوكت

يشيع اليوم في بغداد جثمان الآثارية العراقية الكبيرة الدكتورة لمياء الكيلاني (1931- (2019التي رحلت عن الدنيا قبل ايام. وكانت الراحلة تقيم في لندن منذ سنوات طويلة وتحاضر في اهم جامعاتها ومنها جامعة لندن ، ولها ابحاث ريادية عديدة في مجلات علمية عالمية. وكانت اكثر المهتمين بالمتحف العراقي والكنوز الاثارية العراقية بعد العام .2003 وفي كلمة رثاء قصيرة للمؤرخ الدكتور سيار الجميل ، قال انه التقاها قبل سنتين في جامعة لندن ، وانها أكدت له صحة الكشوفات التي اعلنت مؤخرا، والقائلة بأن الجنائن المعلقة في العراق القديم أحد اعاجيب الدنيا السبع كانت في نينوى ولم تكن في بابل ، وان ما كشف عنه هو صحيح مئة بالمئة كون الجنائن آشورية وليست بابلية .

ويصل جثمان الراحلة الى مطار بغداد صباح اليوم لمواراتها الثرى في مقبرة العائلة بالشيخ عبد القادر الكيلاني ببغداد.