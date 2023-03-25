وصول المنتخب العراقي إلى مدينة سانت بطرسبرغ لملاقاة نظيره الروسي

بغداد- الزمان

وصل وفد المنتخب الوطني العراقي إلى مدينةِ سانت بطرسبرغ تحضيراً لمُواجهةِ منتخبِ روسيا اليوم الأحد المقبل في الساعةِ السادسة.

وكان في استقبالِ الوفد القنصل العراقيّ في روسيا ماجد الكناني. يشار الى ان المنتخب العراقي اجرى آخر تدريباته على ملعب الشعب قبل التوجه الى روسيا في الثالثة والنصف عصراً.و أن العراق أول فريق يلعب في روسيا، بعد فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبات على الكرة الروسية، نتيجة اجتياحه أوكرانيا في24 شباط 2022.