وصول المقيم الآسيوي سوهرابي إلى محافظة البصرة

بغداد- الزمان

خضع الحكمُ الدوليّ لكرةِ الصالات راوند فتاح للتقييم الآسيويّ من قبل المقيم الإيراني علي رضا سوهرابي المكلف من الاتحاد الآسيوي بتقييمه، وذلك بعد حضوره مباراة غاز الجنوب ونفط البصرة، وأدارها بنجاح الحكم الدوليّ راوند فتاح.وكان في استقبال المقيم الآسيوي الإيراني الجنسية، علي رضا سوهرابي، رئيسُ الاتحاد الفرعيّ في محافظةِ البصرة بدر ناصر، ورئيس قسم الحكام حسنين عبد الإله، وعضو لجنة كرة الصالات والشاطئيّة عمار فاضلويعدُّ الحكم الدوليّ راوند فتاح من الحكامِ الشباب المميزين، حيث أظهر قدراتٍ مبكرةً، وتمّ اكتشافه ضمن الوجوهِ الجديدة، وتكليفه من قبل دائرةِ الحكام في اتحادِ اللعبة بإدارة عددٍ من المبارياتِ المهمة ضمن دوري كرةِ الصالات.