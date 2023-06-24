وصول أكثر من مليوني حاج إلى الديار المقدسة

جدة – الزمان

توقعت السعودية ،وصول اكثر من مليوني حاج الى الديار المقدسة خلال الموسم الجاري الذي تنطلق شعائره غدا الاثنين .وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه (قدم إلى المملكة أكثر من 99 مليون حاج خلال 54 عاما)، وتوقعت في بيان امس (وصول أكثر من مليوني حاج هذا الموسم الذي يبدأ يوم غد الاثنين).وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفا و353 بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفا وقتها.

فيما اقتصر موسم الحج عام 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي كورونا.إلا أن عام 2020 شهد موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.

وباشرت بعثة الحج ، بدفع مبلغ الهدي لجميع الحجاج العراقيين. وقال بيان ان (البعثة خصصت مبلغ 700 ريال سعودي لكل حاج عراقي، وهذا يتم تحقيقه للعام الثاني على التوالي، مساهمة من الهيئة للتخفيف عن كاهل ضيوف الرحمن وارتفاع أسعار السلع في الديار المقدسة).