إستنفار أمني وميداني لدعم وتسهيل حركة الحجّاج

وصول أفواج إلى السعودية وإنطلاق قوافل من الأنبار عبر عرعر

بغداد – الزمان

تتابع هيئة الحج والعمرة، تفويج الحجاج عبر منفذ عرعر الحدودي، لأداء مناسك الحج في السعودية. وقالت عبر موقعها الالكتروني، تابعته (الزمان) امس ان (رئيس الهيئة سامي المسعودي، يتابع رحلات التفويج البري للحجاج، عبر منفذ عرعر)، مشيراً الى (تفويج 1450 حاجاً عن طريق 60 حافلة حديثة ، لنقلهم الى السعودية، الى جانب 3 الاف حاجاً وصلوا الى المدينة المنورة).

واضاف ان (ملاكات الهيئة تعمل على توفير افضل الخدمات لرعاية الحجاج، فيما يخص وجبات الطعام والضيافة، وتجهيز مبيتهم بالمستلزمات المطلوبة، الى جانب تهيئة المرافق الصحية والخدمية، وتوفير لجان طبية لتقديم العناية الصحية لهم).

تفويج بري

واكد المسعودي في وقت سابق، انهاء الاستعدادات للتفويج البري، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، على تسهيل حركة حافلات الحجاج ومرافقتهم امنياً، الى جانب تفويج قوافل برية من كردستان لأول مرة، وزيادة اعداد كابينات الجوازات للإسراع بعملية التفويج بالنقل الجوي، داعياً الحجاج الى التركيز على عبادة ومناسك الحج. على صعيد متصل، انطلقت أول قافلة حجاج الى بيت الله الرحام، من محافظة الانبار. وقال مدير مكتب الحج والعمرة في المحافظة، محمود حميد عيني، في تصريح امس ان (الانبار شهدت انطلاق اول رحلة بواقع سبع قوافل، بأتجاه منفذ عرعر الحدودي، و شملت القافلة 336 حاجاً كدفعة اولى)، مبيناً ان (حصة محافظة الأنبار الكلية من الحجاج تبلغ الف 300 حاج)، من جانبه اكد قائد عمليات الأنبار، نومان الزوبعي، في تصريح ان (الأجهزة الأمنية منتشرة على طول الطريق من الرمادي وصولاً الى منفذ عرعر، لتأمين الحماية الى الحجاج وضمان وصولهم بسلام)، منوهاً الى (مرافقة طيران الجيش للقوافل لتأمين الحماية لهم).

إجراءات سريعة

في غضون ذلك، اطلقت هيئة الإعلام والاتصالات، فرقاً فنية مشتركة على طول الطريق البري للحج، بين كربلاء المقدسة ومنفذ عرعر. واكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، استنفار جهود الهيئة والتواجد ميدانياً بصورة مستمرة، وتطبيق إجراءات سريعة لتسهيل عملية تفويج الحجاج براً الى بيت الله الحرام. وقال في تصريح تابعته (الزمان) ان (شاحنات نقل الحجاج انطلقت براً عبر منفذ عرعر، حسب توجيهات رئيس الوزراء، محمد السوداني)، واشار الى (جهود مشتركة من هيئة الحج ومحافظ الأنبار، وقادة شرطة الأنبار والقوات البرية و عمليات و شرطة كربلاء، وكذلك الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وفرق المنافذ)، واوضح الوائلي، ان (الفرق تتابع عملها الامني بحذر، الى جانب محاولة تسهيل الاجراءات قدر الامكان بالتعاون مع الجهات والقطعات المعنية، لتسريع مغادرة الحجاج في المنفذ). من جهتها اطلقت هيئة الإعلام والاتصالات، فرقاً فنية مشتركة على طول الطريق البري للحج بين كربلاء ومنفذ عرعر الحدودي. وذكر بيان امس ان (الفرق نفذت جولات مشتركة مع شركات الهاتف النقال، على طول الطريق البري، بأتجاه السعودية، لاداء مناسك الحج)، واوضح ان (الجولات التي استمرت على مدار عدة ايام، من اجل فحص جودة خدمات الاتصال الصوتي ونقل البيانات التي تقدمها شركات الهاتف النقال، في الطريق البري للحج من كربلاء مروراً بقضاء عين تمر والنخيب، وصولاً إلى منفذ عرعر الحدودي)، مشيراً الى (التنسيق مع شركات الهاتف في نصب منافذ مؤقتة لتقديم الخدمات التي يحتاجها حجاج، منها تفعيل الخطوط الهاتفية وتشغيل خدمات التجوال الدولي، فضلاً عن تقديم عدد من الهدايا وبطاقات التعبئة مجاناً).