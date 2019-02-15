وصفة‭ ‬طبيعية‭ ‬لمعالجة‭ ‬تشقق‭ ‬الشفاه

برلين‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬فنان‭ ‬التجميل‭ ‬الألماني‭ ‬بيتر‭ ‬شميدينجر‭ ‬إن‭ ‬الشفاه‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬غدداً‭ ‬دهنية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الدهون،‭ ‬التي‭ ‬تحميها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬للجفاف‭ ‬والتشقق،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬مما‭ ‬يسلبها‭ ‬جمالها‭ ‬وإطلالتها‭ ‬المفعمة‭ ‬بالأنوثة‭.‬

وأضاف‭ ‬شميدينجر‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهة‭ ‬التشقق‭ ‬بوصفات‭ ‬منزلية‭ ‬طبيعية‭ ‬مثل‭ ‬تدليك‭ ‬الشفاه‭ ‬بزيت‭ ‬الزيتون،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬فيتامين‭ ‬«E»‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬تجدد‭ ‬الخلايا‭ ‬وترطيب‭ ‬الشفاه‭. ‬كما‭ ‬يحتوي‭ ‬زيت‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬على‭ ‬أحماض‭ ‬دهنية‭ ‬طبيعية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ترطيب‭ ‬الشفاه،‭ ‬وكذلك‭ ‬حمض‭ ‬اللوريك،‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بتأثير‭ ‬مضاد‭ ‬للالتهابات‭ ‬ويعالج‭ ‬التشققات‭. ‬‭(‬

ويتمتع‭ ‬عسل‭ ‬النحل‭ ‬أيضاً‭ ‬بتأثير‭ ‬مضاد‭ ‬للالتهابات‭ ‬ويساعد‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬التشققات‭. ‬ومن‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأخرى‭ ‬لمحاربة‭ ‬جفاف‭ ‬وتشقق‭ ‬الشفاه‭ ‬الفازلين،‭ ‬الذي‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الإحساس‭ ‬بالشد‭.‬