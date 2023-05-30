وشاية-عبدالوهاب اسماعيل

وَشَتْ‭ ‬بكَ‭ ‬الرَّحى‭ ‬،

أفي‭ ‬مدائنِ‭ ‬الرَّحى‭ ‬رياحُ‭ .‬؟‭.‬

وَشَتْ‭ ‬بكَ‭ ‬الطعنةُ

قبلَ‭ ‬أنْ‭ ‬تَشي‭ ‬حرارةُ‭ ‬السكِّينِ

في‭ ‬مضائقِ‭ ‬الرّوحِ

وقبلَ‭ ‬أنْ‭ ‬تضُجَّ‭ ‬من‭ ‬لسعَتِها

الجراحُ‭ .. ‬

وَشَتْ‭ ‬بنا‭ ‬كمائنُ‭ ‬الرُّعبِ‭ ‬

وغالتْ‭ ‬حبرَنا‭ ‬الخطوطُ‭ ..‬

وَشَتْ‭ ‬بنا‭ ‬في‭ ‬إرخبيلِ‭ ‬الخوفِ

أسماءُ‭ ‬المواعيدِ‭ ‬

فلا‭ ‬فجرٌ‭ ‬يلوحُ‭ ‬في‭ ‬الأُفْقِ‭ ‬

ولا‭ ‬شُطوطُ‭ ..‬

وَشَتْ‭ ‬بنا‭ ‬جزيرةٌ‭ ‬هاربةٌ‭ ..‬

وَشى‭ ‬بها‭ ‬الموجُ

وغابتْ‭ ‬خَلفَها‭ ‬الأفلاكْ‭ ..‬

وَشى‭ ‬بكَ‭ ‬المرجُ‭ ‬إلى‭ ‬اصفرارِهِ‭ ..‬

وَشى‭ ‬بكَ‭ ‬الأفقُ‭ ‬إلى‭ ‬احتضارِهِ‭ ..‬

وَشى‭ ‬بكَ‭ ‬الصبحُ‭ ‬

إلى‭ ‬الحِصارِ‭ ‬

عن‭ ‬نهارِهِ‭ ..‬

وَشى‭ ‬بنا‭ ‬الشّيبُ‭ ‬إلى‭ ‬غَفْلَتِهِ

ونَمَّ‭ ‬عن‭ ‬عِذارِهِ‭ ..‬

وَشى‭ ‬بنا‭ ‬الجرحُ‭ ‬غليلاً‭ ‬نازفاً‭ ..‬

من‭ ‬أبخَسَ‭ ‬السِّعرَ‭ ‬هنا‭ ‬

وَحَدَّ‭ ‬من‭ ‬سُعارِهِ‭ ‬؟‭..‬

من‭ ‬أبخَسَ‭ ‬الشِّعرَ

إلى‭ ‬اللاّهبِ‭ ‬من‭ ‬شِعارِهِ‭ ‬؟‭..‬

هناكْ‭ ..‬

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وشى‭ ‬بنا‭ ‬الدهرُ‭ ‬الخؤونُ‭ ‬غادراً

‭ ‬وشى‭ ‬بنا‭ …..‬

‭…………….‬

وشى‭ ‬بنا‭ ….. ‬

‭ ‬وشى‭ ‬بنا‭ …‬

‭ ‬وأعتَمَ‭ ‬الشُّباكْ‭ ..‬