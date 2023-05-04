وسط أجواء تصعيد.. زيلينسكي يلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلن متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أنّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي وصل الى لاهاي حيث سيلتقي الخميس مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحقّق في جرائم حرب مفترضة قد تكون القوات الروسية ارتكبتها في اوكرانيا.

وقال سيرغي نيكيفوروف لوكالة فرانس برس “نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية”.

ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب الوكالة.

ونشرت الوكالة صورا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية رجحت أنها أقلّت الرئيس الأوكراني.

وفقا للوكالة، من المقرر أن يزور زيلينسكي الخميس المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.

ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان “لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا”، وفق إذاعة “إن إس أو” الحكومية.

وثمة أيضا اجتماع مقرر مع نواب هولنديين إضافة إلى لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسب ما نقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها.

تدعم هولندا أوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وأعلنت البلاد خصوصا الشهر الماضي أنها ستشتري بمبلغ 165 مليون يورو مع الدنمارك 14 دبابة ليوبارد 2 من أجل منحها لكييف التي تطالب بمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وأكد زيلينسكي الأربعاء خلال زيارة مفاجئة لفنلندا أن هذه السنة ستكون “حاسمة”، مجددا مطالبته بأسلحة ثقيلة.

وأعلنت روسيا الأربعاء أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين في ما وصفته بمحاولة “إرهابية” لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان “حاول نظام كييف الليلة الماضية ضرب الكرملين” بطائرتين مسيّرتين “تم تعطيلهما” بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية.

ووصفت العملية بأنها “عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية”.

وأكدت الرئاسة أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد.

ومساء الاربعاء، اعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في عمل إرهابي.

يظهر أحد مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل الإعلام الروسية على شبكات التواصل الاجتماعي، مسيّرة تنفجر أعلى قبة قصر مجلس الشيوخ، أحد المباني الرئيسية في محيط الكرملين.

ولم يتسن على الفور التأكد من الفيديو من مصدر مستقل.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب في البرلمان فياتشيسلاف فولودين إلى الرد باستخدام “أسلحة قادرة على إيقاف وتدمير” القيادة الأوكرانية.

أما الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف فدعا الى “تصفية” الرئيس الأوكراني، وقال “بعد الاعتداء الارهابي اليوم، لم يبق خيار سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع زمرته”.

– نفي أوكراني –

تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت أوكرانيا أنّ استعداداتها لشنّ هجوم واسع النطاق لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق وجنوب البلد “تقترب من نهايتها”.

لكن الرئاسة الأوكرانية نفت أي علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول شمال أوروبا في هلسنكي “لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا”.