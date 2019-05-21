وسطية العراق لا تفيد أمريكا – جاسم مراد

الاجتياح الامريكي للعراق ، لم يستهدف النظام ، وإنما الدولة العراقية ، فقد تم تدمير الكهرباء والماء والبنى التحتية والشوارع ومؤسسات الدولة والمتاحف ، وكانت الجيوش الامريكية تنظر بعين الرضا لعمليات التخريب الشاملة لكل مايتعلق بشيء له علاقة بكيان الدولة ، وكان الناس يتصورون ، بأن كل مادمر سيعاد بناءه باحسن منه ، وسيتحول البلد الى ورشة عمل بايدي الشركات المتطورة الماهرة . ولكن لم يتحقق أي شيء سوى تشكيل السلطة على قواعد مذهبية عرقية طائفية، وتفاعل الصراعات بين أركانها مصلحيا وذاتيا، وظل المواطن على مدى السنوات الطويلة ينتظر دون جدوى . وثمة رغبة عراقية بخروج القوات الامريكية من العراق ، وبناء علاقات مع واشنطن فيها شيء من الاحترام، وخرجت القوات الامريكية ، بضغط المقاومة وبالمفاوضات ، وتحقيق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ولكن اخلت واشنطن بشروط تلك الاتفاقية ، فلم تحقيق شيئا على المستوى الاقتصادي والخدمي ، ولم تمنع وهي الاقدر على المنع ، مئات السيارات الداعشية التي عبرت الحدود السورية التركية الى العراق ، كذلك لم تتصدى لعمليات التهريب الداعشي المنظم للنفط ، من العراق عبر كردستان الى تركيا ثم عبر البحر الى اسرائيل ، كل ذلك حدث ، وظل العراق متمسكا بشروط الاتفاقية لكونه الجهة الاضعف . والان بعد ان باتت شروط النهوض العراقي متوفرة ، سيما في مجال إمكانية عودة العراق لمحيطه العربي ، بعد أن هجره العرب في كل محّنه ، وبناء علاقات معقولة مع ايران ، فهي الدولة الجارة التي تمتد حدودها لاكثر من ( 1400) كيلومتر ، ولها امتدادات ثقافية وشعبية ودينية ، بالاضافة الى اطراف عراقية مسلحة لها علاقات متماسكة مع ايران ، لعبت دورا فاعلا في حماية بغداد من غزوة داعش ، وقاتلت الارهاب في كافة مناطق تواجده ، وانتصرت مع الجيش والحشد وجماهير المناطق المحتلة من تحقيق النصر الاكيد، وكانت ايران شئنا أم ابينا طرفا فاعلا في هذا الانتصار على الارهاب . نقول والان بعد هذا النهوض التدريجي السياسي العراقي مع محيطه العربي ومع ايران ، تريد أمريكا منه ان يكون منحــــازا لسياساتها ضد ايران ، وانها لاتقــــبل الوسطية في ذلك ، وافتعـــلت مع المهـيئين لايصال المعلومات الخاطـــــئة ، تهديد المنظمات المقاتلة الحليفة لايران للوجود والمصالح الامريــــكية في العراق ، وبدأت تضغط عبر مختلف الوسائل لكي تنتزع موقفا مؤيدا لسياسا تها في المنطقة .

كان التحذير للامريكيين الغير اساسيين في العراق بتوخي الحذر ، وبعدها سحبت شركة اوكسل موبيل العاملين لديها من منطقة العمل النفطي في البصرة ، ثم جاء التحرك الخطير بتسليح مجموعات في المنطقة الغربية خارج ارادة وموافقة الحكومة العراقية الذي اعتبرته بغداد عملا غير مقبول ورفضته ، ثم من المتوقع أن تظهر مجموعات داعشية قادمة من الاراضي السورية أو من الخلايا النائمة في العراق . ومن المتوقع على وفق سير الاحداث الخفية والمعلنة ، أن تحصل بعض التفجيرات ، وهنا على القيادة العراقية الانتباه لذلك ، المهم رغم تصريحات الطرفين ايران وامريكا بانهما غير راغبان بالذهاب للحرب وكذلك مواقف العديد من الدول العربية المعنية ، فأن كل الاطراف المتناحرة والمتصارعة لاتريد من العراق أن يكون وسطيا بين الاطراف ، وهذا مايضيف عليه احمالا ثقيلة احلاها مرّ .

يبدو إن العقل الظلامي المركون في زوايا السياسات ، سيظهر مرة اخرى في الساحة العراقية ، وهذا الامر يحتم على كل الوطنيين وابناء البلد ومختلف الاجهزة الامنية والاستخبارية التنبه له ، حتى يندفع البلاء الى حيث مواقعه . صحيح إن الدولة العراقية بكياناتها الثلاث رئاسة الوزراء ، ورئاسة الجمهورية ، وقيادة البرلمان ، تلعب دورا مهما لتقريب وجهات النظر بين امريكا وايران ، وصحيح ايضا من المحتمل أن يكون العراق واحدا من محطات اللقاء ، والعراق يشتغل على ذلك ، لكن كل هذا لم تعد وسطية العراق مقبولة في الدوائر الامريكية وبعض العربية ، فعلى السلطات العراقية الانتباه لقادم الايام .

قد يظهر أحد فروخ داعش ، باسم جديد وبعمل غير محسوب .