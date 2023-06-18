وسام ملكي للروائي البريطاني مارتن إيميس

لندن (أ ف ب) – ورد اسم الروائي البريطاني مارتن إيميس الذي توفي الشهر الفائت، من بين مجموعة شخصيات منحها الملك تشارلز الثالث أوسمة بمناسبة عيد ميلاده، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

ودرج العاهل البريطاني على منح هذه الأوسمة مرتين سنوياً، بمناسبة رأس السنة وعيد ميلاده الرسمي الذي يُحتفل به دائماً في حزيران/يونيو بغض النظر عن تاريخ ميلاده الفعلي.

ونال مارتن إيميس مؤلف كتابي “موني” (1984) و”لندن فيلدز” (1989)، وسام فارس بعد وفاته عن 73 عاما.

كذلك، كُرّم كل من الشاعر البريطاني النيجيري بن أوكري ومخرج فيلم “ذي كوين” ستيفن فريرز والروائي إيان ماك إيوان ورئيسة تحرير مجلة “فوغ” أنّا وينتور.

وفي المجموع، مُنح 1171 شخصاً من بينهم 586 امرأة أوسمة هذا العام، ضمن القائمة السنوية الأولى التي وقعها تشارلز الثالث.

وبالإضافة إلى المشاهير، كرّم الملك أيضاً عدداً كبيراً من المتطوّعين. ولمناسبة تتويجه في أيار/مايو، دعا تشارلز الثالث المئات منهم إلى كاتدرائية آبي فيما منح البريطانيين يوم عطلة ليخصصوه للأعمال الخيرية.

وكُرّمت أليس غود (55 عاماً) مثلاً لأنّها أنشأت مجموعة دعم للعائلات الأوكرانية في شمال شرق إنكلترا، لمساعدتها في الحصول على تأشيرات أو أماكن سكن.

أما أصغر المُكرَّمين هذا العام فهو جونيور فرود، وهو طالب في مجال الفنون المسرحية يبلغ 18 سنة.

وكان الشاب أطلق عبر تويتر حملة تحت وسم #بويز كان دانس (الصبيان يمكنهم الرقص) وبات مُناهضاً للتنمر في المدارس بعدما كان ضحية لهذه الممارسات لأنه كان يحب الرقص.

وجمع فرود مئات الآلاف من اليوروهات تبرّع بها لجمعيات، فيما تلقى دعماً من نجوم من أمثال جاستن بيبر.

وسيتبع هذه التكريمات عرض “تروبينغ ذي كولور” التقليدي الذي سيشارك فيه تشارلز للمرة الأولى كملك.

وسيمتطي الملك البالغ 74 عاماً السبت أحد الأحصنة ويجول برفقة أكثر من 1400 جندي و200 حصان خلال هذا العرض الذي ينطلق من قصر باكنغهام متجهاً نحو ساحة “هورس غاردز باريد” على امتداد جادة مول في وسط لندن.

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