وسام‭ ‬ملكي‭ ‬للروائي‭ ‬البريطاني‭ ‬مارتن‭ ‬إيميس

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ورد‭ ‬اسم‭ ‬الروائي‭ ‬البريطاني‭ ‬مارتن‭ ‬إيميس‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬شخصيات‭ ‬منحها‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬أوسمة‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭.‬

ودرج‭ ‬العاهل‭ ‬البريطاني‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬هذه‭ ‬الأوسمة‭ ‬مرتين‭ ‬سنوياً،‭ ‬بمناسبة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬وعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬يُحتفل‭ ‬به‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاده‭ ‬الفعلي‭.‬

ونال‭ ‬مارتن‭ ‬إيميس‭ ‬‮ ‬مؤلف‭ ‬كتابي‭ “‬موني‭” (‬1984‭) ‬و‭”‬لندن‭ ‬فيلدز‭” (‬1989‭)‬،‭ ‬وسام‭ ‬فارس‭ ‬بعد‭ ‬وفاته‭ ‬عن‭ ‬73‭ ‬عاما‭.‬

كذلك،‭ ‬كُرّم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشاعر‭ ‬البريطاني‭ ‬النيجيري‭ ‬بن‭ ‬أوكري‭ ‬ومخرج‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬كوين‭” ‬ستيفن‭ ‬فريرز‭ ‬والروائي‭ ‬إيان‭ ‬ماك‭ ‬إيوان‭ ‬ورئيسة‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬‭”‬فوغ‭” ‬أنّا‭ ‬وينتور‭.‬

وفي‭ ‬المجموع،‭ ‬مُنح‭ ‬1171‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬586‭ ‬امرأة‭ ‬أوسمة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاهير،‭ ‬كرّم‭ ‬الملك‭ ‬أيضاً‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المتطوّعين‭. ‬ولمناسبة‭ ‬تتويجه‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬دعا‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬المئات‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬كاتدرائية‭ ‬آبي‭ ‬فيما‭ ‬منح‭ ‬البريطانيين‭ ‬يوم‭ ‬عطلة‭ ‬ليخصصوه‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭.‬

وكُرّمت‭ ‬أليس‭ ‬غود‭ (‬55‭ ‬عاماً‭) ‬مثلاً‭ ‬لأنّها‭ ‬أنشأت‭ ‬مجموعة‭ ‬دعم‭ ‬للعائلات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬إنكلترا،‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬سكن‭.‬

أما‭ ‬أصغر‭ ‬المُكرَّمين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فهو‭ ‬جونيور‭ ‬فرود،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭ ‬المسرحية‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬سنة‭.‬

وكان‭ ‬الشاب‭ ‬أطلق‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬حملة‭ ‬تحت‭ ‬وسم‭ #‬بويز‭ ‬كان‭ ‬دانس‭ (‬الصبيان‭ ‬يمكنهم‭ ‬الرقص‭) ‬وبات‭ ‬مُناهضاً‭ ‬للتنمر‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬ضحية‭ ‬لهذه‭ ‬الممارسات‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يحب‭ ‬الرقص‭.‬

وجمع‭ ‬فرود‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اليوروهات‭ ‬تبرّع‭ ‬بها‭ ‬لجمعيات،‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬جاستن‭ ‬بيبر‭.‬

وسيتبع‭ ‬هذه‭ ‬التكريمات‭ ‬عرض‭ “‬تروبينغ‭ ‬ذي‭ ‬كولور‭” ‬التقليدي‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيه‭ ‬تشارلز‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬كملك‭.‬

وسيمتطي‭ ‬الملك‭ ‬البالغ‭ ‬74‭ ‬عاماً‭ ‬السبت‭ ‬أحد‭ ‬الأحصنة‭ ‬ويجول‭ ‬برفقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬جندي‭ ‬و200‭ ‬حصان‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬متجهاً‭ ‬نحو‭ ‬ساحة‭ “‬هورس‭ ‬غاردز‭ ‬باريد‭” ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬جادة‭ ‬مول‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭.‬