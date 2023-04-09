وساطة عُمانية ترعى مباحثات أول وفد سعودي مع الحوثيين في صنعاء

صنعاء‭- ‬الزمان‭ ‬

اجرى‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬الأحد،‭ ‬برعاية‭ ‬وفد‭ ‬عُماني‭ ‬مصاحب‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يمني،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬للعاصمة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مسعى‭ ‬جديد‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬التقارب‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭.‬

وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يمني‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬يزور‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬صنعاء‭ ‬لمناقشة‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يمني‭ ‬آخر‭ ‬الزيارة‭ ‬النادرة‭ ‬للوفد‭ ‬السعودي‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬سبأ‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬السعودي‭ ‬سيبحث‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬السياسي‭ ‬الأعلى‭ ‬مهدي‭ ‬المشاط‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬الحصار‭ ‬بكل‭ ‬تداعياته‭ ‬ووقف‭ ‬العدوان‭ ‬واستعادة‭ ‬كافة‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬المحقة‭ ‬ومنها‭ ‬صرف‭ ‬مرتبات‭ ‬كافة‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬مسؤولون‭ ‬سعوديون‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬صحفية‭ ‬التعليق‭. ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬زارت‭ ‬وفود‭ ‬سعودية‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬عمليات‭ ‬تبادل‭ ‬للاسرى‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬ومناطق‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬وغرب‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬مساع‭ ‬اقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬للدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬خروج‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬ثم‭ ‬إسدال‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والحكومة‭ ‬والذي‭ ‬أودى‭ ‬بمئات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭.‬

وتستمد‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬زخمها‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬وإيران‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الحوثيين،‭ ‬بشأن‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬القطيعة‭. ‬وكان‭ ‬وفد‭ ‬عماني‭ ‬بدأ‭ ‬السبت‭ ‬زيارة‭ ‬لصنعاء‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬ضمن‭ ‬وساطة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬لهدنة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وكذلك‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬إن‭ ‬مطالب‭ ‬جماعته‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬ورفع‭ ‬الحصار‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وصرف‭ ‬مرتبات‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬استحقاقات‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ (…) ‬وخروج‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬والتعويضات‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‮»‬‭.‬

بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬يمنية،‭ ‬وافق‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الرئاسة‭ ‬اليمني‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬تصور‭ ‬سعودي‭ ‬بشأن‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭ ‬اليمنية‭ ‬بعد‭ ‬مباحثات‭ ‬سعودية‭ ‬حوثية‭ ‬برعاية‭ ‬عمانية‭ ‬استمرت‭ ‬لشهرين‭ ‬في‭ ‬مسقط‭.‬

ويقوم‭ ‬التصور‭ ‬السعودي‭ ‬وفقا‭ ‬للمصادر‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة،‭ ‬ثم‭ ‬فترة‭ ‬تفاوض‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬حول‭ ‬إدارة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬ستستمر‭ ‬سنتين،‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬الحل‭ ‬النهائي‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭.‬

وتتضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬خطوات‭ ‬إجراءات‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬وأهمها‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬وبينها‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الحوثيين،‭ ‬وفتح‭ ‬الطرق‭ ‬المغلقة‭ ‬والمطار‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬حثّ‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬تيموثي‭ ‬ليندركينغ‮ ‬الإيرانيين‭ ‬على‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يظهروا‭ ‬حقا‭ ‬أنهم‭ ‬يحدثون‭ ‬تحولا‭ ‬ايجابيا‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬عندها‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬للحوثيين‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ليندركنغ‭ ‬قد‭ ‬زار‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

والسبت،‭ ‬اعلنت‭ ‬البحرية‭ ‬الاميركية‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬غواصة‭ ‬نووية‭ ‬صاروخية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬154‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬قرب‭ ‬اليمن،‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬جديد‭ ‬للقوة‭. ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬ايجابي‭ ‬الى‭ ‬إمكان‭ ‬حصول‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬السلام،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لشؤون‭ ‬الأسرى‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬المرتضى‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬13‭ ‬أسيرا‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الدولي‭ ‬مقابل‭ ‬أسير‭ ‬سعودي‭ ‬أفرج‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابق‮»‬‭.‬

والشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬والحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬أنّهم‭ ‬توصّلوا‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضات‭ ‬في‭ ‬برن‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬880‭ ‬أسيراً‭.‬

وقد‭ ‬أعطت‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للشارع‭ ‬العام‭ ‬اليمني‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬خطوات‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬صنعاء‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬لصنعاء‭ ‬تبشر‭ ‬بخير‭. ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب،‭ ‬لقد‭ ‬تعبنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬دهمش‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬نأمل‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬السعودي‭ ‬والعماني‭ ‬الى‭ ‬صنعاء‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬ينهي‭ ‬الحرب‭ ‬تماما‭ ‬وليس‭ ‬توقيع‭ ‬هدنة‮»‬‭.‬

بالنسبة‭ ‬لمنصور‭ ( ‬46‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مدّرس‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬فإن‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬مرتبط‭ ‬بعودة مرتبه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتسلمه‭ ‬منذ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬مفضّلا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬الكامل‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الملاحقة‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬ليست‭ ‬الصواريخ‭ ‬والقذائف‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬وضعنا‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتدهور‮»‬‭.‬

أما‭ ‬ايمان‭ ‬محمد‭ ( ‬31‭ ‬عاما‭) ‬فأوضحت‭ ‬ان‭ ‬تنقّلها‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬تعز‭ ‬لزيارة‭ ‬أهلها‭ ‬يستغرق‭ ‬منها‭ ‬حوالى‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬العيد‭ ‬وقد‭ ‬انفرجت‭ ‬الأحوال‭ ‬وعادت‭ ‬الى‭ ‬وضعها‭ ‬الطبيعي‮»‬‭.‬