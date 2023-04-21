وساطة إماراتية في الخرطوم

عدد من سكان العاصمة السودانية الخرطوم يفرون من المعارك في 18 نيسان/ابريل 2023

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ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات امس نجاح الوساطة التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع مصر لتأمين سلامة الجنود المصريين المتواجدين لدى قوات الدعم السريع في السودان، وتسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم.

وأعرب “البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين”، بحسب بيان رسمي إماراتي.

وذكرت وزارتا الخارجية في كل من دولة الامارات ومصر أن “هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي”.

وأكدت الوزارتان “التزام دولة الإمارات ومصر بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال وحماية المدنيين والمنشآت المدنية”.